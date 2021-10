» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 22/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

LOS PANETTA EN ITALIA En la continuidad de la IAME World Finals, la categoría X30 Mini en la que compiten los hermanos Santino y Bautista Panetta desarrolló ayer sus primeras dos mangas. En el Heat A-B corrió Bautista, quien largó desde el 27º puesto y logró ganar tres lugares para culminar 24º. Mientras en el Heat C-D salió a pista Santino (foto), quien partió desde la 19ª posición y culminó en el puesto 13. Hoy, los jóvenes pilotos de nuestra ciudad compartirán el Heat A-C en el inicio de la jornada y, posteriormente, correrán cada uno su respectiva tercera manga. Recién entonces conocerán en qué condiciones quedan de cara a las finales.



ABZC: CCC SÍ, CBC NO Por la novena fecha de la Zona B del Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Ciudad de Campana enfrentará esta noche como visitante a Costa Brava de General Rodríguez. En cambio, el duelo que el Campana Boat Club debía disputar frente a Ingeniero Raver de Los Cardales fue postergado y todavía no tiene fecha de reprogramación. AVANZÓ EL PEQUE En el ATP 250 de Ambertes, Diego Schwartzman derrotó ayer 6-4 y 7-6 al británico Andy Murray y avanzó a los Cuartos de Final, instancia en la que hoy se medirá frente al estadounidense Brandon Nakashima. En tanto, en el ATP 250 de Moscú, Federico Coria perdió ayer 6-1 y 6-1 con el lituano Ricardas Berankis. CUATRO EN CUARTOS Con las victorias de ayer de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, hoy serán cuatro los argentinos en los Cuartos de Final del Challenger de Buenos Aires que se disputa en el Racket Club de Palermo. Tomás Etcheverry jugará ante el brasileño Thiago Monteiro; Juan Manuel Cerúndolo lo hará ante el boliviano Hugo Dellien; su hermano Francisco chocará con el uruguayo Martín Cuevas; y Sebastián Báez se medirá con el peruano Juan Pablo Varillas. PUMAS PARA NOVIEMBRE El head coach del Seleccionado Argentino de Rugby, Mario Ledesma, oficializó ayer la lista de 32 jugadores convocados para la ventana internacional de noviembre, cuando Los Pumas enfrentarán a Francia, Italia e Irlanda entre el 6 y el 21 de ese mes. Regresa el medio scrum Tomás Cubelli (79 caps) y entre las ausencias se destacan los nombres de Agustín Creevy, Juan Imhoff, Santiago Cordero y Domingo Miotti. LNB: SÚPER 20 Ayer se sortearon los cruces del Final 8 del Súper 20, primer certamen de la temporada de la Liga Nacional de Básquet que se definirá en el gimnasio Ángel Sandrin de Instituto de Córdoba desde el próximo 27 de octubre. Los cuatro cruces de Cuartos de Final serán: San Martín de Corrientes vs Ferro Carril Oeste, Boca Juniors vs La Unión de Formosa, Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs Quimsa de Santiago del Estero e Instituto de Córdoba vs Obras Sanitarias.

