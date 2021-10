» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 22/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

22 de Octubre de 2021









GANÓ Y SE ESCAPÓ Anoche, en el cierre de la 17ª fecha del campeonato de la Liga Profesional, River Plate venció 2-0 a Talleres en Córdoba y amplió su ventaja como único líder: el Millonario suma ahora 39 puntos, siete más que el elenco cordobés (32) y nueva más que Boca y Lanús (30). Los goles del equipo de Marcelo Gallardo, que jugó casi todo el partido con un hombre menos (Felipe Peña fue expulsado a los 7 minutos), fueron anotados por Robert Rojas y Braian Romero. Además, también ayer, Argentinos le ganó 3-1 como local a Colón; Independiente igualó 1-1 con Sarmiento en Avellaneda; y Newells y Aldosivi empataron sin tantos en Rosario. En tanto, con las derrotas de Talleres y Colón se benefició Boca Juniors, que quedó 3º en la Tabla Anual y estaría asegurando su clasificación a la próxima Copa Libertadores.



SE FUE MONTERO El flojísimo presente de San Lorenzo terminó eyectando al uruguayo Paolo Montero de la conducción técnica del primer equipo tras 17 partidos (cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas). Los primeros nombres que surgieron como posibles sucesores fueron los de Hernán Crespo (ya habría declinado la opción), Gabriel Heinze y Miguel Ángel Russo. Mientras tanto, Fernando Gago dirigió ayer su primera práctica como nuevo director técnico de Racing Club. PRIMERA NACIONAL Hoy se pone en marcha la 31ª fecha de la Zona B con dos partidos. Desde las 17.10 horas, Güemes (SdE) recibe a Santamarina de Tandil con la posibilidad de alcanzar a Barracas Central en lo más alto de la tabla. Y desde las 21.10, Independiente Rivadavia será local frente a Atlético de Rafaela con la chance de quedar a tan solo un punto de la cima de las posiciones. FÚTBOL EUROPEO Las principales ligas del "viejo continente" comienzan hoy nuevas fechas. En Inglaterra, Arsenal jugará frente al Aston Villa de Emiliano "Dibu" Martínez; mientras en España, Osasuna será local ante Granada. En Italia habrá dos encuentros: Torino vs Genoa y Sampdoria vs Spezia. Y en Francia, Saint Etienne recibe a Angers. PRIMERA B METRO La 15ª fecha del Torneo Clausura comienza esta tarde con el duelo entre Argentino de Quilmes y Sacachispas pautado para las 15.00 horas. En caso de ganar, el Lila alcanzará a Flandria en el segundo puesto y quedará a un punto del líder Colegiales.

