Se aproxima la 44º Peregrinación Diocesana a pie a Luján

Será el 6 de noviembre. El lema es "Con María y José, caminamos con Esperanza". En nuestra ciudad la columna partirá a las 18 desde la Catedral Santa Florentina. El Obispo Pedro Laxague bendecirá el momento. "Hay una gran expectativa y entusiasmo por volver a caminar hacia la casa de nuestra Madre", comentó Juan Modarelli, coordinador de nuestra ciudad de la Peregrinación. Bajo el lema "Con María y José, caminamos con Esperanza", el sábado 6 de noviembre, los fieles de la diócesis de Zárate - Campana peregrinarán una vez más, como desde hace 44 años, a la Basílica y Santuario de Nuestra Señora de Luján. Allí, el domingo 7 a las 6 de la mañana asistirán a la Misa presidida por el obispo diocesano, Pedro María Laxague. Como cada año, participarán de la peregrinación miles de devotos de la Virgen provenientes de los diferentes partidos que conforman la diócesis: Baradero, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, San Antonio de Areco y Zárate. "Hay una gran expectativa y entusiasmo por volver a caminar hacia la casa de nuestra Madre", aseguró Juan Modarelli, coordinador de nuestra ciudad de la Peregrinación en diálogo con los medios de comunicación. Una columna de peregrinos partirá el sábado 6 de noviembre a las 16 horas desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Zárate; otra a las 18 horas desde la Catedral Santa Florentina, de Campana; y a partir de las 21:30 horas se reunirán en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, en Pilar. El Padre Obispo Pedro Laxague bendecirá la partida en los tres puntos de concentración. Durante la caminata habrá paradas oficiales en el camping de los petroleros en Los Cardales; en el cruce de las rutas 6 y 8; en el cruce de las rutas 6 y 192, y en Open Door. En la Basílica, habrá diáconos bendiciendo, y sacerdotes escuchando confesiones. Todavía no se confirmó si la Misa será fuera del Santuario y al respecto Juan cuenta "sería un Plan B, depende de una respuesta de Nación que nos dice si podemos entrar o no de acuerdo a los protocolos vigentes y a la cantidad de gente". Siguiendo todos los protocolos de seguridad sanitaria la cobertura integral de las necesidades de los peregrinos estará a cargo de Cruz Roja Argentina, Policía de la Provincia, Escuela de Enfermería, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Seguridad Vial, móviles de apoyo, animación, puestos con agua de la empresa ABSA, mate cocido. Como desde hace algunos años se podrá´ vivir y acompañar la peregrinación desde la radio FM Santa María 91. 3 Mhz, el canal local de Campana y las redes sociales: - Facebook: Peregrinación a Luján – Diócesis de Zárate Campana - Instagram: @perelujanzc - Twitter: @perelujanzc - YouTube: Peregrinación Luján ZC En síntesis y haciendo referencia al lema de esta peregrinación el coordinador agrega "se trata de llevar esta esperanza de salir de la pandemia, esperanza de volver a trabajar, esperanza de volver a recuperarse no sólo como país sino como individuo".

Juan Modarelli, coordinador de nuestra ciudad de la Peregrinación



RECOMENDACIONES PARA PEREGRINOS Se invita a los peregrinos a participar siguiendo todas las recomendaciones del Ministerio de Salud sobre los cuidados de bioseguridad. "El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo" Apartado 25, Laudato Si´ Papa Francisco. Teniendo muy presente la propuesta que nos hace el Papa Francisco de cuidar nuestro planeta - la "casa común" - este año no se repartirán vasos y otros elementos descartables: cada peregrino debe llevar sus propios vasitos, botellas, termos, servilletas, etc. donde los servidores les darán agua, mate cocido, tortas fritas, etc. como es tradición. Se pide y agradece no dejar tirados elementos en la ruta con igual propósito. Es importante usar ropa clara y chaleco (o elemento) reflectante, esto ayuda y favorece grandemente la visibilización de los caminantes. VIDEO: