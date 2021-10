Chocan un auto y una moto en Bv. Sarmiento

El accidente ocurrió en el cruce con las calles Castelli y Güemes. El conductor de la moto resultó lesionado. Un Citroën C3 que circulaba por Castelli y una motocicleta Gilera que transitaba por Güemes colisionaron ayer viernes al encontrarse en el cruce con el boulevard Sarmiento, a escasos metros de la Clínica Delta. A pesar de haber arrancado el paragolpes del auto por la colisión, el conductor de la motocicleta no habría sufrido lesiones de gravedad. Igualmente, fue asistido y trasladado por el SAME al hospital municipal San José. En el lugar, además, intervinieron efectivos del Comando Patrulla asignados a la Zona 1.

EL PARAGOLPE DEL AUTO EVIDENCIABA LA VIOLENCIA DEL IMPACTO.

