Obligado a ganar para seguir soñando con la Copa Argentina, el Violeta se presentará desde las 13.00 horas en Ezeiza. La alineación titular presenta dos dudas por molestias de Zaid Romero y el regreso de Lautaro Díaz. En tanto, Laureano Tello es baja para este compromiso.

Apenas 86 horas después del empate 1-1 frente a Ferro Carril Oeste del pasado martes, Villa Dálmine volverá a salir a la cancha: este sábado, desde las 13.00, estará enfrentando como visitante a Tristán Suárez por la 31ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Para el Violeta, el encuentro es casi decisivo, porque una victoria le permitirá seguir en carrera por su objetivo: clasificar a la próxima Copa Argentina (para ello, debe terminar entre los ocho mejores). En cambio, cualquier otro resultado lo sentenciará a transitar las últimas tres fechas del certamen sin esa zanahoria.

El equipo de nuestra ciudad atraviesa su mejor racha de la temporada: con el empate ante Ferro llegó a cinco encuentros sin derrotas y ha cosechado 13 de los últimos 15 puntos que disputó. Así, se mantiene como el mejor equipo de la segunda rueda en la Zona B.

Para este compromiso en Ezeiza, el entrenador Marcelo Franchini tendrá una baja confirmada: Laureano Tello sufrió una lesión en su retina durante el encuentro ante el elenco de Caballito. Y, además, es casi seguro que Zaid Romero (molestias) tampoco estará presente esta tarde, más allá que integra la nómina de jugadores convocados

Para reemplazarlo, el DT se inclinaría por Agustín Stancato, quien podría jugar tanto en la zaga central (llegó como marcador central) como en el lateral derecho (se desempeñó en esa posición en el partido de Reserva ante Quilmes). En el caso de esta segunda opción, Maximiliano Pollacchi volvería a jugar como marcador central.

Las otras opciones a las que podría recurrir Franchini para completar la última línea son Facundo Lando o Santiago Moyano, quienes son (por naturaleza) laterales por derecha y permitirían que Pollacchi pase a la zaga central.

Finalmente, la otra novedad que surge de la lista de convocados es el retorno de Lautaro Díaz, quien podría estar nuevamente desde el arranque tras superar la contractura que lo marginó del duelo ante Ferro.

Entonces, la probable formación de Villa Dálmine esta tarde sería: Emanuel Bilbao; Agustín Stancato o Facundo Lando, Rodrigo Cáseres, Maximiliano Pollacchi, Facundo Rizzi; Santiago Moyano, Emiliano Agüero, Germán Díaz; Francisco Nouet o Lautaro Díaz, Alejandro Gagliardi y Fernando Bersano.

También fueron citados Ezequiel Navarro Montoya, Eduardo Vallejos, Gino Olguin, Franco Costantino, Ezequiel D´Angelo, Lucas Cajes y Juan Cruz Franzoni.

Por su parte, Tristán Suárez llega a este encuentro en medio de una racha de cuatro partidos sin triunfos (dos empates y dos derrotas) que lo alejó demasiado de su sueño de pelear por un lugar en el Reducido por el segundo ascenso.

Incluso, en la última fecha sufrió un 0-4 en San Juan que lo dejó en la 10ª posición, a dos puntos de distancia de la zona de clasificación a la próxima Copa Argentina. Y con el objetivo de volver a meterse en ese Top 8 saldrá hoy a la cancha frente al Violeta.



EL VIOLETA VA POR SU TERCERA VICTORIA CONSECUTIVA COMO VISITANTE.

EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué.

ENCUENTRO Nº 19. En 18 partidos, Villa Dálmine logró 6 victorias, mientras Tristán Suárez venció en 5 oportunidades. Empataron 7 veces. El Violeta convirtió 19 goles; y el Lechero marcó 13 tantos.

COMO LOCAL VILLA DÁLMINE. Jugaron 10 veces: el equipo de nuestra ciudad ganó 3 (12 goles) y Tristán Suárez logró 4 triunfos (10 goles). Empataron en 3 ocasiones.

COMO LOCAL TRISTÁN SUÁREZ. En 8 partidos: Villa Dálmine ganó 3 (7 goles) y Tristán Suárez venció en una oportunidad (3 goles). Se registraron 4 empates.

EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El pasado 27 de junio, por la 14ª fecha de la Primera Nacional, empataron 1-1 con goles de Fernando Bersano para el Violeta y Brian Miranda para el Lechero.

APOSTILLAS: Como visitante, el Violeta lleva 4 partidos sin derrotas, con 2 victorias y 2 igualdades. El único traspié en esta condición se remonta al sábado 14 de septiembre de 1996, por la 2ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B 1996/97: fue por 1-0, con gol convertido por Daniel Colángelo.

ZONA B: SE APRETÓ LA CIMA

Güemes alcanzó a Barracas Central, mientras Independiente Rivadavia quedó apenas un punto por debajo.

La pelea por la primera posición de la Zona B de la Primera Nacional está cada vez más apretada. Ayer, en el inicio de la 31ª fecha, Güemes de Santiago del Estero venció 3-0 como local a Santamarina de Tandil y, de esa manera, alcanzó a Barracas Central en lo más alto de la tabla (ambos tienen 48 puntos).

Posteriormente, Independiente Rivadavia consiguió un triunfazo frente a Atlético de Rafaela y quedó apenas un punto por debajo de los líderes. Como local, la Lepra perdía 2-0, pero reaccionó en el ST: lo empató con dos goles de Matías Quiroga (a los 23 y 32 minutos) y lo terminó ganando 3-2 con un tanto de Lucas Ambrogio a los 51).

Hoy, Barracas Central puede volver a despegarse cuando reciba a Guillermo Brown de Puerto Madryn (15.30). Además, la jornada de este sábado también tiene otros tres encuentros: Tristán Suárez vs Villa Dálmine (13.00), All Boys vs Almagro (15.30) y Deportivo Morón vs Defensores de Belgrano (17.10).

La programación se completa con Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan (domingo 15.30), Instituto vs Brown (lunes 20.00) y Ferro Carril Oeste vs San Telmo (martes 21.10).

En tanto, por la Zona A, el líder Almirante Brown (55 puntos) se juega un duelo clave ante Agropecuario (5º con 47) en Carlos Casares a partir de las 21.10. Mientras Tigre (4º con 48) será local frente a Chacarita desde las 19.10.