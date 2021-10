Ruta 4: secuestran tres vehículos pesados

Por falta de documentación y la realización de maniobras peligrosas. Fue durante un operativo de Tránsito y Transporte. A la medianoche se realizó un importante operativo en el barrio Monteverde tras corroborar que dos camiones y una grúa realizaban maniobras descargando en un predio dos containers tipo oficina. La Dirección General de Tránsito y Transporte junto a Policía realizó un importante operativo de secuestros de vehículos donde se vivieron momentos de tensión. El Municipio, a última hora del jueves, fue notificado sobre la presencia de vehículos pesados en el barrio Monteverde. Según constató, se trataba de dos camiones de gran porte y una grúa de importante dimensiones. En el lugar, se encontraban descargando dos containers tipo oficina con maniobras peligrosas entre los cables de media y alta tensión. Fueron descargados en un predio particular que no exhibían ningún tipo de cartelería visible por lo que se dio conocimiento a la Dirección de Obras Particulares, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana. Este imprudente accionar fue constatado por inspectores municipales junto a personal policial del destacamento Alto Los Cardales. Al arribar al lugar, se solicitó documentación y se corroboró que algunos de los vehículos no contaban con la cédula de identificación y otro no poseía seguro. Asimismo, se notificó sobre la infracción al indicar que la grúa estaba operando y circulando en un horario prohibido (por la noche). También, se corroboró que esta no contaba con su documentación original. Por todas estas infracciones, de acuerdo a la Ley de Tránsito 24449/94, se secuestraron todos los vehículos involucrados. En ese momento, comenzó la tensión debido a que la grúa obstaculizaba la posibilidad de retirar los otros camiones. El conductor, recibió un llamado solicitando que no se permitiera secuestrar el vehículo, que ya llegaban los propietarios, el cual sería un presunto gendarme. Alrededor de las 00.30, se hicieron presentes los propietarios de los camiones y de la grúa junto a sus abogados patrocinantes. Ninguno de ellos pertenecía a Gendarmería. Se procedió finalmente a incautar todos los vehículos trasladándolos algunos a la sede de Policía de Alto los Cardales y otros al depósito municipal de tránsito.

