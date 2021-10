Alonso apuntó contra JxC por promover la quita de indemnizaciones por despido

P U B L I C





Fue durante la sesión del jueves por la noche en La Plata, en relación a declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta. La diputada provincial del FDT, Soledad Alonso, repudió este jueves por la noche los dichos del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien se pronunció a favor de la eliminación de indemnizaciones por despido. Durante una de sus intervenciones en la sesión de la cámara baja bonaerense, la legisladora de nuestra ciudad señaló: "Me sigue sorprendiendo que, ya que dicen tener tan buen equipo para comunicación para slogan para publicidad, que no sean más creativos porque sinceramente no sé hasta cuándo van a seguir insistiendo con políticas neoliberales de ajuste y quita de derechos, algo que jamás en la historia de la República Argentina dio absolutamente ningún beneficio, salvo a algunos pocos". Alonso criticó a Juntos por el Cambio y disparó: "Presentamos dos modelos diferentes de país. Uno, que apunta a la producción nacional, al trabajo del desendeudamiento de la República Argentina. Y otro que nos quiere someter constantemente con empleadores que nos pongan el pie en la cabeza. Nos quieren volver a tener de rodillas". Alonso dijo que Juntos "quiere que los trabajadores y las trabajadoras tiemblen al momento de tener que ir a trabajar" y agregó: "Es repudiable que un dirigente de la fuerza opositora quiera sacar derechos creyendo que de esa manera el país crece y avanza; y así los empresarios van a estar mejor. Todavía no entendieron que los trabajadores y las trabajadoras cuando nos sentimos parte de la empresa nos ponemos la camiseta". "Sacar las indemnizaciones no sólo es un error garrafal, sino que está en contra de la Constitución Nacional. ¿Hasta cuándo van a seguir insistiendo con políticas neoliberales de ajuste y quita de derechos? Lo que me sigue sorprendiendo es que la gente de Juntos por el Cambio habla de República, y va constantemente contra la Constitución Nacional" señaló sobre el final de su intervención.

