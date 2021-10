Octavio Lagar: "Los servicios públicos son el reclamo constante a la gestión"

"Es necesario establecer una agenda que atienda las necesidades de todos los vecinos por igual", declaró el primer candidato de Vamos con Vos, quien se reunió ayer con vecinos de barrio Del Pino y de la zona de Chiclana y Jacob, quienes reclaman por el mal estado de las calles y las pérdidas de agua desde hace muchos meses. Desde el espacio Vamos con Vos, los candidatos a concejales Octavio ´Chiche´ Lagar y Noemí ´Katty´ Altimari, revelaron que reciben "reclamos a diario, de vecinos que tienen un fuerte descontento con el control y la gestión de los servicios públicos desde el municipio". En la intersección de las calles Arenales y Laprida se reunieron los vecinos para recibir a Octavio Lagar, y le expresaron su preocupación por el estado de las calles y veredas del barrio. "Hace más de medio año que el personal municipal hizo un trabajo, rompió y se llevó una tapa de inspección de desagües, dejando un peligrosísimo pozo donde se podría caer cualquier transeúnte", dijeron, y a la vez indicaron que en esa esquina los chicos de la cuadra toman el micro que los lleva a la escuela. "Esto causa inconvenientes constantes y una preocupación por la seguridad de los niños en particular, pero podría pasarle a cualquiera". "Posteriormente Lagar también se trasladó a la zona de Chiclana y Jacob, donde los vecinos le manifestaron y pudo ver como hay una constante pérdida de agua desde hace muchos meses en prácticamente la totalidad de la cuadra de Chiclana. "Esto deja a las claras que no existe control ni atención sobre los servicios, aseguró Lagar, y continuó: "El intendente y la Secretaría correspondiente deberían visitar a los vecinos para conocer los problemas que tienen, y no solamente estar para las fotos". Por su parte, Noemí ´Katty´ Altimari, segunda candidata de Vamos con Vos, recordó: "Cuando la gestión actual, allá en el año 2016 solicitó al Concejo Deliberante prorrogar el contrato de ABSA, el cual iba a ser por unos pocos meses hasta que buscaran otra alternativa. Cinco años después, seguimos con los mismos problemas y pagando facturas exorbitantes". "También, en abril de este año, el Intendente anunciaba la firma de un convenio con el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objetivo era delinear un trabajo conjunto para la capacitación y tecnología en forma gratuita para la ciudad y que de esa manera iban a poder controlar de forma eficiente todos los servicios tanto en el ámbito público como privado". "Yo me pregunto ¿quién sabe qué pasó con eso?" Finalmente, los candidatos a concejales coincidieron en que "Es momento de que haya nuevas voces en el Concejo Deliberante, gente dispuesta a trabajar y aportar ideas para solucionar los problemas de la ciudad", concluyeron.