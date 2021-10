La casa del femicida Barreda será un espacio para los derechos de las mujeres

(Por InfoGEI)- El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual tomó posesión, tras una resolución judicial tramitada en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº°3 de La Plata, de la casa Barreda, donde se cometió un cuádruple femicidio en La Plata en 1992. "Esta es una ley que ya lleva muchísimos años de espera, del cuádruple femicidio que cometió Barreda, que además ha sido un hecho muy emblemático para la ciudad, pero también para el país entero" señaló la ministra. "Desde la posesión nosotras estaremos cumpliendo con el resto de los trámites para entregárselo a la Municipalidad de La Plata según indica la ley" detalló Estela Díaz frente a la casona de dos plantas de la calle 48 Nº 809. La decisión judicial establece que el inmueble sea un espacio de memoria y atención para mujeres víctimas de violencia por razones de género dependiente del municipio. "Se planteó siempre desde las organizaciones feministas, y los colectivos que trabajan los derechos de las mujeres, que la casa se recupere para los derechos de las mujeres. En este proceso estamos tomando posesión de la casa para seguir cumpliendo luego los pasos que es hacer la entrega al municipio de La Plata, allí como se viene conversando desde la Mesa Intersectorial de Violencia, que el destino efectivamente sea para aquel objetivo que estuvo planteada la legislación" indicó la Ministra. "Seguramente en los próximos días vamos a hacer una actividad, con el municipio y con la Mesa Local Intersectorial de violencia. Hay que trabajar con quienes estudian cómo se reconstruye la memoria para que no sea solo un lugar de atención de la violencia de género, sino el lugar que recupere memoria en el sentido de una política preventiva, una política para disuadir y mostrar que estas son las cosas que no deben repetirse. Construir una perspectiva de un nunca más en violencia de género. Entonces ahí hay toda una tarea que hay que hacer para la que hay que poner decisión política, recursos. Nosotras vamos a acompañar con el programa ‘Comunidades Sin Violencias’ que tiene recursos económicos", describió. Al momento de la toma de posesión, no se pudo ingresar al inmueble, por lo que se concurrirá en los próximos días con un cerrajero, para evaluar el estado de la propiedad.