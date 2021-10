CONTINÚA EN LA CAUSA

El tribunal oral federal número siete ratificó al juez Germán Castelli en la Causa Cuadernos, al rechazar una recusación en su contra planteada por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidenta, a través de sus abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ary Lernovoy, habían manifestado su "temor de parcialidad" sobre la actuación del juez, uno de los cuestionados porque fue trasladado por decreto del ex presidente Mauricio Macri al tribuna de la Causa Cuadernos. "No puede extraerse de las expresiones aludidas –aun forzosamente- que se haya puesto en riesgo el deber de imparcialidad que de manera inmanente debe enarbolar el Juzgador para decidir en los procesos sometidos a su conocimiento", refutaron los colegas de Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori.

TRAGEDIA EN EL SET

El actor estadounidense Alec Baldwin disparó el arma de utilería y mató accidentalmente a una mujer e hirió a un hombre durante el rodaje de la película "Rust" en el estado de Nuevo México, (EEUU), según confirmó la Policía local. De acuerdo al comisario de la ciudad de Santa Fe, la víctima, la directora de fotografía, Halyna Hutchins, tenía 42 años y falleció a causa de las lesiones provocadas por el arma de fuego, tras ser trasladada en un helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México. Además, informó que otra persona, un hombre de 42 años, resultó herido y también fue trasladado en ambulancia a otro centro médico, donde está recibiendo atención de urgencia. Según Hollywood Reporter, se trata del director Joel Sousa, de 48 años, que se encuentra en estado crítico.

MÁS CARNE

Por mayores ventas a Estados Unidos, Europa y a Israel, las exportaciones de carne crecieron 19 por ciento durante septiembre, respecto de agosto, y representaron el 30 por ciento de la producción nacional. Pese a la decisión del Gobierno de imponer un cepo a la carne para permitir una baja en los precios al mercado interno, los productores tuvieron un buen mes y lograron mejorar las ventas externas. Durante septiembre, según los datos del INDEC, se destinaron a mercados del exterior unas 76.200 toneladas de res con hueso, de acuerdo con un análisis realizado por el consultor Víctor Tonelli.

RÉCORD RENOVABLE

El abastecimiento de energía eléctrica generado por fuentes renovables alcanzó en septiembre un máximo histórico equivalente al 14,2% de la demanda nacional. De acuerdo con la información de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), en agosto la cobertura había sido del 13,3%, equivalente a 1.556,1 GWh promedio y, en julio, del 12,9% con 1.600,4 GWh, mientras que en septiembre se llegó a los 1.469,8 GWh. Según la Secretaría de Energía, el 26 de septiembre a las 9:30 se alcanzó el pico histórico de abastecimiento, cuando el 28,84% de la demanda de energía eléctrica nacional fue cubierta por fuentes renovables. Ese abastecimiento fue cubierto en un 67,65% por tecnología eólica, 21,75% por fotovoltaica (solar), 5,55% por pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH) y 5,05% por bioenergías.

EFECTIVA

Las vacunas de Pfizer contra el coronavirus tienen una efectividad del 90,7 por ciento en la prevención de contagios sintomáticos en niños de 5 a 11 años, informó esa compañía farmacéutica. La empresa de Estados Unidos difundió este viernes detalles de un estudio propio en niños, en momentos en los que el gobierno de Joe Biden evalúa la inclusión de ese grupo etario en la campaña de vacunación en el país norteamericano.