Efemérides del día de la fecha, 23 de Octubre

DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN PARA LA SUPERVIVENCIA INFANTIL Instituido por Save the Children, en el marco de la campaña "Cada uno cuenta", en este día se insta a los Estados a hacer una prioridad política detener la mortalidad infantil y materna. Generalmente, estos decesos son ocasionados por causas prevenibles como la neumonía, la diarrea, la malaria, las complicaciones en los partos y la desnutrición. La atención médica a las poblaciones vulnerables y garantizar el acceso al agua potable, alimentos saludables y saneamiento podrían evitarlas. Según UNICEF, aproximadamente 14.000 niños mueren cada día, por causas prevenibles, antes de cumplir 5 años. Anualmente fallecen 5,2 millones de infantes, la gran mayoría de los decesos ocurren en África Subsahariana y en Asia Meridional. Además, estima que 1,5 millones de chicos mueren cada año por enfermedades prevenibles con vacunas. El año pasado, la pandemia tuvo un gran impacto en la supervivencia infantil (sobre todo en la infancia más vulnerable) debido a la interrupción de los servicios esenciales en los países: "Se redujo considerablemente el acceso a salud, nutrición y vacunación, fundamentales en la vida de los niños, niñas y sus madres". Por ello, Save the Children brindó asistencia a los chicos de alrededor del mundo entregando viandas y kits de higiene para evitar el contagio de Covid-19 y brindando atención médica a niños con desnutrición, entre otras acciones.



BERNARDO HOUSSAY ES GALARDONADO CON EL PREMIO NOBEL DE FISIOLOGÍA Y MEDICINA Hace 74 años el Doctor Bernardo Houssay se convertía en el primer latinoamericano en ser galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. El mismo le había sido otorgado por sus descubrimientos sobre el papel de la hipófisis en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre. Bernardo Alberto Houssay nació el 10 de abril del año 1887 en Buenos Aires. Tras finalizar el secundario, ingresó a la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 1901; en dicha institución se graduó de farmacéutico a los 17 años. Seis años después se recibió de médico, con honores, en la UBA. En el año 1919, se fundó por iniciativa de Houssay, la Sociedad Argentina de Biología; ese mismo año participó en la creación del Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA. En el año 1934 impulsó la creación de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC) y, en el año 1944, fue uno de los fundadores del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME). Además fue el primer presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Falleció el 21 de septiembre del año 1971 en Buenos Aires.



SE LANZA "THE BLACK PARADE" Un día como hoy en el año 2006, "My Chemical Romance" lanzaba su tercer álbum "The Black Parade". Producido por la banda estadounidense junto a Rob Cavallo e integrado por canciones compuestas por el grupo, el disco fue uno de los más aclamados de la banda: "La intención era hacer algo que fuera clásico, algo atemporal" expresó Ray Toro. Entre las canciones se encuentran "Famous last words", "Welcome to the Black Parade", "Teenagers" y "I don´t love you".