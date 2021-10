La miel de abejas es utilizada principalmente para endulzar y preparar algunos alimentos, pero además de ser rica, nos puede ayudar a mantenernos sanos. Da sabor y color en las preparaciones a la cacerola, en las tortas ayuda a que se mantengan húmedas y en la confección de panes caseros da sabor y textura.

Si bien, aporta pocos minerales y vitaminas, consumir una cucharada de miel al día, produce un efecto calmante en nuestro cuerpo. Posee una gran variedad de antioxidantes. Es eficaz para tratar heridas de la piel: Las heridas se curan con miel de abejas, porque tiene propiedades antisépticas y cicatrizantes, que ayudan a evitar infecciones y aceleran la cicatrización.

La miel con limón ayuda a aliviar la tos, ya que cubre las paredes de la garganta y la suaviza, y también ayuda a controlar las alergias al polen, ya que estimula el sistema inmunológico.

Pero además, la miel es un buen remedio para reducir el colesterol en las arterias; y combate los problemas al corazón, ya que fortalece el músculo y el movimiento rítmico.

También tiene propiedades beneficiosas para el sistema digestivo: favorece la digestión y es un laxante natural. Pero atención: No debe darse a niños menores de 2 años debido a que no la metabolizan; y debe consumirse a temperaturas no superiores a 60º, pues a mayor temperatura empieza a perder propiedades beneficiosas al volatilizarse algunos de sus elementos. Las personas diabéticas deben consultar a su médico sobre su consumo.

Ingredientes

- 1 colita de cuadril /carne de pulpa

- 2 dientes de ajo

- 2 cebollas

- ½ morrón

- 2 hojas de salvia

- 2 hojas de laurel

- 2 tallos de apio

- 1 cucharadita de semillas de mostaza

- 3 cucharadas grandes de mostaza

- 3 cucharadas de miel

- 1 vaso de vino blanco seco

- Agua o caldo según necesidad

- Aceite, sal, pimienta

- 1 lata de arvejas

- Pan cortado en cuadritos y frito

PREPARACIÓN

Retirar parte de la grasa de la carne. Cortar las verduras bien finas y rehogarlas en la cacerola caliente, agregar la carne, darla vuelta varias veces, incorporar la salvia, el laurel, la sal y la pimienta, tapar unos segundos que suelte jugo, agregar las 2 mostazas y un vaso de agua, dejar cocinar unos 20 minutos, probar la sal, agregar el vino y la miel, tapar y dejar cocinar otros 10 minutos. Probar si la carne está tierna, agregar las arvejas y en el momento de servir cortar en rodajas finas, calentar sin tapar y servir.

Se puede hacer con carne de vaca, cerdo o carnes de caza. Acompañar con los cuadritos de pan frito y ensalada de escarola, ajo y huevo duro. La cebolla se puede utilizar la marrón o bien la colorada que es más dulce. El vino que se usa para cocinar se debe utilizar en la mesa. El pan para freír debe ser de días anteriores para poder cortarlo mejor, este acompañamiento se puede reemplazar por arroz o blanco o puré de papas.







Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com