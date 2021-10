Completadas las tres mangas quedó 27º en el clasificador general y desde ese lugar partirá en la definición de la categoría X30 Mini. Su hermano Bautista no pudo acceder al terminar 12º en la Final B. El campanense Santino Panetta será parte hoy de la Final de la categoría X30 Mini del Mundial IAME que se está desarrollando en Adria, Italia. El mayor de los hermanos consiguió ayer su clasificación a la carrera decisiva luego de quedar 10º en la primera manga que disputó y 18º en la segunda. Con esos resultados, más el puesto 13 que había logrado en la serie del jueves, Santino se ubicó en la 27ª posición de la General y accedió directamente a la Final A de la categoría que se pondrá en marcha hoy a las 11.30 horas de Italia (16.30 de Argentina). Por su parte, su hermano Bautista no pudo ganarse un lugar en esta carrera. En la primera manga que protagonizó ayer (en la que compartió pista con Santino) quedó 13º. Mientras en la segunda del viernes fue 22º. Estos resultados, sumados al 24ª puesto obtenido el jueves en la primera serie, lo dejaron en el 38º lugar de la General. Por ello, ayer corrió la Final B (repechaje): largó desde el 7º puesto con la esperanza de terminar entre los tres primeros y ganarse un boleto a la Final A. Pero eso no sucedió y culminó en la 12ª posición. Así, Bautista completó su segunda prueba (había sido parte de la Rok Cup Superfinal la semana anterior) en lo que está siendo su primera experiencia europea. En cambio, Santino va por su segunda vez en el "viejo continente" y hoy espera cerrar de gran forma este Mundial IAME.

EL PILOTO CAMPANENSE ESTÁ COMPITIENDO EN EL CIRCUITO DE ADRIA, EN ITALIA.