El Tricolor recibe hoy a Tiro Federal de Baradero: si gana con puntos bonus y pierde Los Pinos seguirá en carrera por el ascenso a Segunda División. Por la 11ª y última fecha del campeonato de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana recibirá esta tarde la visita de Tiro Federal de Baradero con la ilusión de alcanzar los playoffs por el ascenso. Para el Tricolor no hay margen de error: debe ganar, sumar puntos bonus y, encima, esperar un traspié de Los Pinos, que jugará como local ante Banco Hipotecario. Esa combinación le permitiría al conjunto de nuestra ciudad adueñarse del cuarto puesto. El CCC llega a esta última jornada tras la gran victoria que consiguió como visitante frente a Banco Hipotecario. Incluso, su campaña (siete triunfos, un empate y dos derrotas hasta el momento) es mejor que la de Los Pinos, pero la falta de puntos bonus lo han puesto en una situación de desventaja. En esta oportunidad, los dirigidos por Sebastián García y Alejandro Calvi tendrán enfrente a un rival que hizo una floja campaña en este campeonato: los de Baradero sufrieron ocho derrotas en diez presentaciones. Los demás partidos de esta última fecha son: San José vs Los Molinos, Náutico Arsenal Zárate vs Porteño, Ezeiza vs Beromama y Municipalidad de Vicente López vs Varela Jr. Y las posiciones de la Tercera División de la URBA se encuentran de la siguiente manera: 1) Porteño, 43 puntos; 2) Varela Jr, 40 puntos; 3) Los Molinos, 39 puntos; 4) Los Pinos, 34 puntos; 5) Ciudad de Campana, 30 puntos; 6) Banco Hipotecario, 26 puntos; 7) Municipalidad de Vicente López, 20 puntos; 8) Beromama, 17 puntos; 9) Náutico Arsenal Zárate, 15 puntos; 10) San José, 12 puntos; 11) Tiro Federal de Baradero, 8 puntos; 12) Ezeiza, 1 punto.

EL CCC SERÁ LOCAL EN SU CANCHA DE CHICLANA Y LUIS COSTA.