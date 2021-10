EL DEBUT DE GAGO Este sábado comienza la 18ª fecha de la Liga Profesional y la mayor atención estará en el Gigante de Arroyito, donde Fernando Gago hará su debut como DT de Racing Club, que enfrenta a Rosario Central desde las 20.15 horas. Además, hoy también juegan: Gimnasia (LP) vs Central Córdoba (15.45) y Defensa y Justicia vs Platense (18.00).



CHAU SANGUINETTI Con apenas una victoria en las últimas 14 fechas y luego de la derrota sufrida 4-1 ante Huracán por la 17ª fecha, Banfield llegó a un acuerdo con Javier Sanguinetti para su desvinculación como DT del Taladro. Mañana, en el duelo ante Godoy Cruz, el equipo será dirigido por el interino Hugo Donato. UN DÍA DESPUÉS El duelo entre Argentina y Uruguay por las Eliminatorias para Qatar 2022 se disputará el viernes 12 de noviembre y no el jueves 11 como estaba estipulado originalmente. Y se jugará en la cancha de Peñarol. Será el primer duelo de la Selección Nacional de la próxima doble fecha, que completará el martes 16 de noviembre frente a Brasil en la provincia de San Juan. PRIMERA B METRO Por la 15ª fecha del Clausura, el líder Colegiales (26 puntos) será local ante Cañuelas, mientras el escolta Flandria (25) visitará a Fénix. Ayer, Sacachispas (23) igualó 0-0 con Argentino (Q) y no pudo alcanzar al Canario. PRIMERA C Con cuatro partidos, hoy comienza la 16ª fecha del Clausura. Juegan Atlas vs Deportivo Español (si gana, queda a uno del líder Ituzaingo), Real Pilar vs San Martín (B), Victoriano Arenas vs El Porvenir y Laferrere vs Excursionistas. PRIMERA D Hoy arranca la 8ª fecha del Clausura con un duelo de dos equipos que están en la pelea por el título: Yupanqui (4º con 13 puntos) recibe a Sportivo Barracas (3º con 14). El líder es Liniers (16), que mañana recibirá la visita de Puerto Nuevo en la continuidad de la programación. PREMIER LEAGUE En el inicio de la 9ª fecha, Arsenal venció ayer 3-1 a Aston Villa ("Dibu" Martínez le atajó un penal a Pierre Aubameyang, quien convirtió en el rebote). Hoy se juegan otros seis partidos, entre los que se destacan Chelsea (líder con 19 puntos) vs Norwich; Leeds United vs Wolverhampton; y Brighton vs Manchester City (3º con 17). OTRO DE ÁVILA El argentino Ezequiel Ávila convirtió nuevamente para Osasuna, que igualó 1-1 ante Granada en el inicio de la 10ª fecha de La Liga de España y no pudo alcanzar a Real Sociedad en lo más alto de la tabla (con 18 puntos, quedó 2º, a dos unidades del conjunto vasco). SERIE A DE ITALIA Ayer, en el inicio de la 9ª fecha, Torino le ganó 3-2 a Genoa, mientras Sampdoria superó 2-1 a Spezia. Hoy, Milan podrá subirse nuevamente a la cima (que ostenta el "perfecto" Napoli) en caso de vencer a Bologna como visitante.