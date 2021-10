» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Villa Dálmine rescató un punto en tiempo adicionado, pero quedó muy lejos del objetivo















Una volea de Maximiliano Pollacchi a los 48 del ST decretó el empate 1-1 ante Tristán Suárez como visitante. Un resultado positivo que le permite extender su invicto a seis partidos, pero que, al mismo tiempo, lo dejó sin chances reales de pelear un lugar en la Copa Argentina. Aunque puedan no convencer las formas, es imposible negar que Villa Dálmine atraviesa un momento muy positivo de su campaña: con el empate logrado ayer como visitante ante Tristán Suárez extendió a seis partidos su racha sin derrotas, sumó 14 de los últimos 18 puntos que disputó y ya duplicó en esta segunda rueda la cantidad de unidades que había sumado en la primera (24 contra 12). Sin embargo, esto no le alcanza para meterse en la pelea por un lugar en la próxima Copa Argentina. De hecho, la igualdad lograda ayer en Ezeiza en tiempo adicionado prolongó su buen andar, pero lo dejó sin chances reales de pelear por ese objetivo en las últimas tres fechas del campeonato. Entonces, la mirada ya va fijándose en la próxima temporada y, por ello, es más importante tomar el rendimiento del equipo y de sus individualidades que los resultados. Y allí surgen más incertidumbres que certezas a pesar del saldo positivo que deja este tramo del certamen. Ayer, frente a Tristán Suárez, el Violeta volvió a tener altibajos pronunciados. Especialmente en el primer tiempo: fue un equipo cuando logró involucrar a Alejandro Gagliardi en el juego y otro totalmente distinto cuando el Tano quedó aislado porque la formación se retrasa (demasiado) para defenderse en su propio campo. Y más todavía cuando el bloque defensivo pierde firmeza y las segundas pelotas son todas del rival, como ocurrió entre los 15 y los 40 minutos de la primera parte. Pero también es cierto que, a diferencia de la primera rueda, Marcelo Franchini ha conseguido que el equipo gane confianza en sí mismo y se mantenga en juego en sus peores momentos. Incluso ha establecido diferencias en el marcador en esos contextos. Y hasta el empate alcanzado ayer en tiempo adicionado es una muestra más de ello. Son análisis que en Mitre y Puccini se irán realizando cada vez con mayor profundidad a medida que se acerque el momento de tomar decisiones para la temporada 2022. Por lo pronto, el próximo compromiso será el sábado 30, cuando el Violeta reciba a Gimnasia de Jujuy en su anteúltima presentación como local del campeonato. EL PARTIDO Uno solo cambio presentó Villa Dálmine en Ezeiza: Stancato ingresó por el lesionado Romero y se posicionó como lateral derecho, pasando Pollacchi a jugar como marcador central junto a Cáseres. En tanto, adelante, Nouet arrancó por derecha (a perfil cambiado) y Bersano se mantuvo por izquierda. Y mientras el partido se iba armando, el equipo de nuestra ciudad se encontró con un momento muy favorable entre los 10 y los 15 minutos. Primero, porque Tomasini cabeceó mal hacia atrás y exigió a Bacher que evitó el gol en contra; después, porque Rizzi se escapó por izquierda, se metió al área y ensayó un violento zurdazo que exigió al arquero local; y finalmente, porque a esa jugada la sucedieron una serie de córners y rebotes dentro del área del Lechero que cerca estuvieron de terminar en gol. Fue una ráfaga que el Violeta no aprovechó y de la que Tristán Suárez pudo salir con un contragolpe que lo oxigenó. Y a partir de allí se adueñó del trámite, porque con tenencia y aprovechando las imprecisiones del elenco campanense se plantó en campo ajeno y empezó a generar aproximaciones sobre el área de Bilbao, quien a los 25 minutos falló en un puñetazo y le regaló a Bettini una chance muy clara (definió alto). Los dirigidos por Franchini se retrasaron mucho, volvieron a tener inconvenientes para recuperar, despejar y salir de zona defensiva, no capturaban los rebotes y dos veces se salvaron de pitazos de Barraza, quien obvió dos faltas que Cáseres cometió dentro del área. En este pasaje, además, Oyola entró seguido en juego, desequilibró por el centro del campo y probó en dos ocasiones desde posiciones peligrosas. Villa Dálmine recién reaccionó en los cinco minutos finales de la primera parte y generó dos situaciones muy claras para abrir el marcador: a los 40 minutos, Gagliardi quiso fusilar a Bacher al primer palo, pero el arquero local tuvo una brillante respuesta; y a los 42, Moyano entró con espacios por derecha al área, pero no se pudo acomodar para liquidar y la acción terminó con Gagliardi rematando sobre dos defensores (si enganchaba, el Tano quedaba con todo el arco a su merced). Para el segundo tiempo, el Violeta necesitaba mayor y mejor participación de los jugadores que ocupan el centro del campo: más firmeza en Pollacchi-Cáseres-Agüero en el aspecto defensivo y más protagonismo de Agüero-Díaz-Gagliardi en la tenencia del balón. Y el inicio fue alentador en este último sentido, porque a los 40 segundos, Díaz se combinó con el Tano y Nouet y, tras una buena triangulación, Pancho definió ancho. Sin embargo, ese buen arranque se esfumó rápidamente, porque volvieron a aparecer problemas en el fondo, nuevamente entre los centrales. A los 4 minutos, Cáseres perdió con Oyola, quien llegó cara a cara con Bilbao y exigió al arquero contra el primer palo. Y de ese córner cayó el gol del Lechero: Bruno Duarte le ganó fácilmente la posición a Pollacchi y estableció el 1-0 de cabeza. Esta vez, Franchini recurrió rápidamente a sus suplentes y mandó a cancha a D´Angelo y Lautaro Díaz, modificando el sistema táctico (salieron Nouet y Stancato) y la propuesta, porque el Violeta planteó un partido de golpe por golpe, sumando hombres en ataque (posteriormente ingresó también Franzoni) y exponiéndose en defensa. Pero al equipo de nuestra ciudad le cuesta mucho la elaboración y la toma de decisiones en las inmediaciones del área. Por eso, sus mejores opciones fueron corridas por izquierda: dos terminaron con remates peligrosos de Bersano y otra en una definición de Franzoni que se desvió en el cierre de un defensor. Y a un minuto de cumplirse los cuatro adicionados por Barraza, cuando la victoria de Tristán Suárez (que no supo aprovechar los espacios para contragolpear) parecía sellada por la impotencia de Villa Dálmine para generar situaciones de peligro, Franzoni peinó un bochazo al área y por el segundo palo apareció sorpresivamente Pollacchi, quien desenfundó una furiosa volea que dejó sin reacción al arquero Bacher. Así se configuró el 1-1 que al Violeta le sirvió para salvar su invicto (llegó a seis sin perder), pero que lo dejó ya sin chances reales de pelear por un lugar en la próxima Copa Argentina.

POLLACCHI YA DESENFUNDÓ LA FURIOSA VOLEA QUE, A LOS 48 DEL ST, SE TRANSFORMARÍA EN EL 1-1 FINAL.



SÍNTESIS DEL PARTIDO TRISTÁN SUÁREZ (1): Ezequiel Bacher; Mariano Bettini, Bruno Duarte, Gabriel Tomasini, Leonel Muller; Matías Muñoz, Saúl Nelle; Enzo Arreguin, Braian Oyola, Brian Giménez; y Juan Pucheta. DT: Aníbal Biggeri. SUPLENTES: Rodrigo Lugo, Agustín Cattáneo, Nehuén Montoya, Marcos Brítez Ojeda, Franco Quiroga, Ezequiel Melillo, José Barreto, Lucas Delgado y Gabriel Sanabria. VILLA DÁLMINE (1): Emanuel Bilbao; Agustín Stancato, Rodrigo Cáseres, Maximiliano Pollacchi, Facundo Rizzi; Santiago Moyano, Emiliano Agüero, Germán Díaz; Francisco Nouet, Alejandro Gagliardi y Fernando Bersano. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Ezequiel Navarro Montoya, Eduardo Vallejos, Facundo Lando, Gino Olguin, Franco Costantino, Ezequiel D´Angelo, Lautaro Díaz, Lucas Cajes y Juan Cruz Franzoni. GOLES: ST 5m Bruno Duarte (TS) y 48m Maximiliano Pollacchi (VD). CAMBIOS: PT 37m Melillo x Giménez (TS). ST 13m L. Díaz x Nouet (VD) y D´Angelo x Stancato (VD); 23m Brítez Ojeda x Nelle (TS) y Barreto x Oyola (TS); 27m Franzoni x Gagliardi (VD); 32m Olguin x Moyano (VD); y 36m Delgado x Pucheta (TS) y Quiroga x Arreguin (TS). AMONESTADOS: Quiroga (TS); Stancato y Moyano (VD). CANCHA: Tristán Suárez. ÁRBITRO: Julio Barraza.

GAGLIARDI PELEÓ MUCHO CON LOS DEFENSORES LOCALES Y NO ENTRÓ TANTO EN JUEGO. CUANDO LO HIZO FUE POSITIVO Y GENERÓ PELIGRO.



UNA CHANCE CLARA QUE TUVO NOUET EN EL ARRANQUE DEL ST: SU REMATE SALIÓ ANCHO. LA ZONA B, AL ROJO VIVO Barracas Central empató ayer con Guillermo Brown. La definición de la Zona B de la Primera Nacional quedó ayer al rojo vivo: Barracas Central no pudo con Guillermo Brown de Puerto Madryn, empató 0-0 como local y ahora hay cuatro equipos apretados en apenas dos puntos en la cima de la tabla. Y a ese grupo se puede sumar Ferro Carril Oeste, que el martes recibe a San Telmo. Es que Deportivo Morón le ganó 3-0 a Defensores de Belgrano y también se prendió decididamente en la lucha por un lugar en la final por el primer ascenso, alcanzando a Independiente Rivadavia en la tercera posición. La Lepra había derrotado 3-2 a Atlético de Rafaela el viernes, jornada en la que Güemes (SdE) superó 3-0 a Santamarina como local. Incluso, a ese lote de punta también se podría sumar Brown de Adrogué, que mañana visita a Instituto en Córdoba (en caso de ganar, el Tricolor quedará a tres puntos de Barracas Central, aunque todavía fuera de la zona de clasificación al Reducido). Este sábado, además, All Boys igualó 1-1 con Almagro. Y este domingo jugará Gimnasia de Jujuy, que recibirá a San Martín de San Juan y necesita una victoria para seguir en la pelea por un lugar en el Reducido. En tanto, en la Zona A, Agropecuario (5º con 50 puntos) le puso pimienta a la cima de las posiciones: venció 3-1 como local a Almirante Brown (1º con 55) y se ubicó a cinco puntos de La Fragata. Por su parte, Tigre (51) le ganó 1-0 a Chacarita y quedó a cuatro. Y hoy podrían descontar también Quilmes (51), que recibe a Nueva Chicago (15.10); y San Martín de Tucumán (50), que visita a Deportivo Maipú (16.30).

