En el Olimpo de la física

Dante Scarpettini, alumno de 6º Electromecánica de la Escuela Técnica Roberto Rocca, se quedó con el primer puesto de las 31º Olimpíada Argentina de Física organizadas por la Universidad Nacional de Córdoba. Lograr que una cápsula lanzada desde la Tierra atraque a la Estación Espacial Internacional dejó de ser, al menos por un día, la misión de un puñado de agencias gubernamentales y empresas con tecnología de punta. El lunes pasado el reto consistió en uno de los ejercicios con el que Dante Scarpettini, estudiante de 6º Electromecánica de la Escuela Técnica Roberto Rocca, se coronó campeón de la 31º Olimpíada Argentina de Física. "No me lo esperaba siendo que era la primera vez que participaba", reconoció Dante ayer por la tarde en contacto con La Auténtica Defensa, apenas unas cuantas horas después de que el Comité Organizador Ejecutivo le dieron la gran noticia. Para Dante, quien se define como un "apasionado" de la física porque le gusta "calcular a partir de pocos datos situaciones enteras" como la puesta en órbita de una nave espacial, este primer puesto es el premio a su esfuerzo. Mientras tanto, para la ETRR es la reivindicación de un compromiso con la formación de los estudiantes que va más allá de la currícula. La invitación a participar de las Olimpíada Argentina de Física organizadas por la Universidad Nacional de Córdoba le llegó a Dante en el marco de un taller abierto por la escuela para poner en contacto a los alumnos con temas de ciencia y física haciendo foco en sus intereses particulares. El joven pasó la prueba local y compitió esta semana con otros 67 estudiantes de todo el país en el nivel 1 del certamen, atravesando una instancia de evaluación teórica y otra experiencial, ambas de 4 horas de duración. En contacto con LAD, Dante valoró "la preparación que traía de la escuela" para afrontar los ejercicios. Sin embargo, también tuvo que complementarla con el estudio por su cuenta de temas como "magnetismo y de electricidad muy específico", para lo que recibió el apoyo del coach del taller de física de la ETRR, el profesor Rodrigo Arizmendi, y también de su papá, doctor en Física. "Creo que la llevo en el ADN", dijo el estudiante. En tanto, Arizmendi sostuvo que el primer puesto en las Olimpíadas es "un hermoso reconocimiento al talento, esfuerzo y dedicación de Dante, estudiando y preparándose en el marco taller de física de la escuela". Y adelantó que el próximo año la ETRR buscará invitar al resto de las escuelas de la región a participar del prestigioso desafío.



Un chico olímpico Dante tenía experiencia en este tipo de competencias: desde primer año representa a la ETRR en olimpíadas de matemática. Pero ambos eventos no son comparables. "En matemática tenés que encontrar la clave del problema y resolverlo. En cambio, las Olimpíadas de Física son como escalar la pendiente de una montaña: empezás con una pregunta sencilla y las siguientes van siendo más desafiantes. Entonces podés encontrarte con temas sobre los que no tenés mucho conocimiento, y ahí juega la lógica", cuenta el alumno, que todavía no sabe qué carrera universitaria va a elegir, pero da por sentado que será "una vinculada a las ciencias exactas".

DANTE CURSA 6º AÑO DE ELECTROMECÁNICA. Trabajo en equipo "Me gustaría aprovechar y agradecer al equipo directivo de la escuela, Ludovico Grillo y Mariana Albarracín, y también a Ignacio Capdevila, quienes me motivaron y me apoyaron en esta idea de tener un taller de física. También a Martín Ferricioni, responsable del pañol, quien siempre cuida y nos suministra los equipos de laboratorio que tenemos en la escuela, y a Facundo Alonso, secretario académico, siempre muy atento a las necesidades de aulas que necesitamos para nuestro taller", manifestó Arizmendi.



