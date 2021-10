» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Puerto Nuevo visita a Liniers para tratar de cortar su mala racha









Por la octava fecha del Torneo Clausura se presenta desde las 15.00 horas en Villegas, con el objetivo de dejar atrás las cuatro derrotas que sufrió de manera consecutiva. Para Puerto Nuevo hay un mañana asegurado, porque ya sabe que jugará la final por el primer ascenso a la Primera D gracias a su coronación en el Torneo Apertura. Pero, por sobre todas las cosas, también hay un presente que revertir: el Portuario acumula cuatro derrotas en fila y sabe que, de cara a la definición de la temporada, debe recuperarse lo antes posible para tratar de reencontrarse con su mejor versión. Con ese objetivo saldrá hoy a la cancha cuando enfrente como visitante a Liniers por la octava fecha del Torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 15.00 horas con arbitraje de Diego Torres y tendrá múltiples aristas. Por el lado Auriazul, lo dicho: la necesidad de cortar esta racha de cuatro caídas consecutivas. No solo por lo anímico, sino también porque el equipo debe tratar de confirmarse entre los tres mejores de la Tabla General para asegurar su lugar en la próxima Copa Argentina. Hoy está tercero, dos puntos por detrás de Liniers y apenas uno por encima de Sportivo Barracas. Para ello, los dirigidos por Gastón Dearmas saben que, principalmente, deben recuperar solidez defensiva: en sus últimas cuatro presentaciones han recibido 10 goles, cuando en todo el Apertura apenas les habían convertido 7 tantos. Hoy volverán al estadio Juan Antonio Arias, donde obtuvieron su última victoria y donde lograron su última valla invicta: en esa cancha, el jueves 30 de septiembre vencieron 3-0 a Deportivo Paraguayo por la tercera fecha de este Clausura. Pero, al mismo tiempo, en ese escenario, el Portuario nunca pudo derrotar a Liniers (ver Historial). Por su parte, La Topadora saldrá a la cancha con el objetivo de recuperar la cima de las posiciones del torneo que ayer le robó Sportivo Barracas, luego de su victoria 3-2 sobre Yupanqui como visitante. Actualmente, el Arrabalero suma 17 unidades, mientras Liniers quedó como escolta con 16 puntos. Esta octava fecha se completará mañana lunes con otros cuatro cotejos: Defensores de Cambaceres (3º con 15) vs Lugano, Argentino de Rosario vs Deportivo Paraguayo, Centro Español vs Juventud Unida y Central Ballester vs Deportivo Muñiz.

EL PORTUARIO VUELVE HOY A LA CANCHA EN LA QUE CONSIGUIÓ SU ÚLTIMA VICTORIA, PERO EN LA QUE NUNCA PUDO DERROTAR A LINIERS. VA POR SU PRIMER TRIUNFO VISITANTE EN EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 39. En 38 partidos, Puerto Nuevo ganó 4 veces y Liniers logró 23 victorias. Empataron en 11 ocasiones. El Portuario marcó 26 goles, mientras que Liniers convirtió 75. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 19 partidos, el equipo de nuestra ciudad ganó 4 (15 goles) y Liniers venció en 9 oportunidades (35 goles). Empataron 6 veces. COMO LOCAL LINIERS. En 19 encuentros: Liniers ganó 14 (40 goles) y Puerto Nuevo no obtuvo ninguna victoria (11 goles). Se registraron 5 empates. EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El sábado 19 de octubre de 2019, por la 7° fecha del Torneo Apertura 2019, empataron 0-0. PRIMERA RUEDA. El pasado sábado 10 de julio, por la 8° fecha del Torneo Apertura, Puerto Nuevo se impuso 1-0 con gol de Enzo Moreno. APOSTILLAS: En la primera rueda, Puerto Nuevo le puso fin a una racha de 24 partidos sin ganarle a Liniers, tras 13 derrotas y 11 empates (no se contabiliza el triunfo 2-0 de 2016 que fue resuelto por el Tribunal de Apelaciones de AFA luego del 0-0 que se había dado en la cancha). Ahora cuenta con 2 encuentros sin derrotas, con un triunfo y un empate. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ÚLTIMO EN VILLEGAS El sábado 19 de octubre de 2019, por la 7ª fecha del Torneo Apertura temporada 2019/20, Puerto Nuevo empató 0-0 ante Liniers en condición de visitante. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: LINIERS (0): Daniel Acosta; Rodrigo Di Motta, Julián Sprovieri, Federico Potarski, David Vidal; Ciro Campuzano (Walter Ricabana), Marcelo Araujo, Manuel Fariña (Bruno Galeano), Alan González; Tomás Duben (Daniel Costas) y Maximiliano Orellana. DT: Damián Troncoso. SUPLENTES: Marcos Fernández, Nahuel Pietrantonio, Lucas Miguens y Lucas Scire. PUERTO NUEVO (0): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Raúl Colombo, Lautaro Velasco, Lautaro Cuenos; Emanuel Russo (Enzo Moreno), Santiago Palacio, Kevin Redondo (Nicolás Colombano), Agustín Campana, Mariano Filiosi; y Brian Fassone (Orlando Sosa). DT: Martín Correa. SUPLENTES: Esteban Montesano, Uriel Huarte, Brian Inveraldi y Rodrigo Fleitas. CANCHA: Liniers. ÁRBITRO: Néstor Barrios.

