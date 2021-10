» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Violento choque en Irigoyen y De Dominicis









Fue ayer, en la esquina donde está la estación de servicio ARGAS. Una mujer y un hombre fueron trasladados de urgencia. Caía el sol ayer en Campana, y el conductor del Ford Falcon que se trasladaba por Irigoyen hacia la estación de trenes, dobló a la izquierda para subir por De Dominicis, donde se encuentra la estación de servicio ARGAS dedicada al expendio de GNC. Fue entonces que del flanco izquierdo el Falcon fue impactado de lleno por un Volkswagen Vento, que transitaba en dirección hacia la avenida 6 de julio. El violentísimo impacto deformó el chasis del Ford y ambas puertas se hundieron dentro del habitáculo, mientras estallaba por completo el parabrisas. El Falcon realizó un semitrompo y se subió a la vereda de la estación de servicio. A pocos metros, quedó también el Vento, con su trompa destruida y los airbags detonados. En el Falcon viajaba una pareja, ambos fueron trasladados al hospital municipal. La peor parte se la llevó la acompañante, quien necesitó de la intervención de los Bomberos Voluntarios que utilizaron una tijera neumática para poder ser liberada. Quejándose del dolor, al subir a la ambulancia del SAME, tenía la pierna y el brazo derecho inmovilizados con bolsas ortopédicas inflables. Según trascendidos en el lugar sin confirmar, su mano se encontraba particularmente comprometida.

Ambos vehículos quedaron se subieron a la vereda de la estación de servicio, sobre Irigoyen.





La peor parte se la llevó la mujer que viajaba de acompañante en el Ford Falcon.

Dos ambulancias de SAME, Rescate 43 de Bomberos, Comando Patrulla y Dirección de Tránsito trabajaron en el accidente y se espera a Policía Científica para las pericias. pic.twitter.com/TvoyWFWbBc — Daniel Trila (@dantrila) October 24, 2021

