Las Portuarias reciben a Ferro en un desafío de máxima exigencia









Esta tarde, desde las 15.00, enfrentarán al elenco de Caballito, que llega con puntaje ideal a este compromiso. Por la novena fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo enfrentará hoy a Ferro Carril Oeste desde las 15.00 horas, en el estadio Carlos Rubén Vallejos del barrio Don Francisco. Las Auriazules arriban a este partido después de vencer 5-3 a Camioneros. Por el momento, acumulan cuatro victorias (Deportivo Morón, Argentino de Quilmes, Liniers y Camioneros), dos empates (Sarmiento de Junín y Atlas) y una derrota (Estudiantes de Buenos Aires). Así, se ubican en el 4° puesto de la tabla, en zona de clasificación a los playoffs, apuntalando el sueño de ascender a la máxima categoría. Por su parte, Ferro Carril Oeste llega a este encuentro tras vencer 2-1 a Sarmiento de Junín y en lo que va del torneo no ha perdido puntos: triunfó en todos los partidos que disputó, por lo que comparte la cima de la Zona A con Estudiantes de Buenos Aires. Por ello, éste será un encuentro desafiante, de máxima exigencia, para las Portuarias. Y poder sumar será fundamental para sus aspiraciones. Los demás partidos de esta fecha son: Argentino de Quilmes vs Liniers, Estudiantes de Buenos Aires vs Camioneros, Sarmiento de Junín vs Almirante Brown y Deportivo Morón vs San Miguel. Las posiciones de la Zona A se encuentran de la siguiente manera: 1) Estudiantes de Buenos Aires y Ferro Carril Oeste, 21 puntos; 3) Almirante Brown, 16 puntos; 4) Puerto Nuevo, 14 puntos; 5) Sarmiento de Junín, 13 puntos; 6) Atlas, 11 puntos; 7) Camioneros, 7 puntos; 8) San Miguel, 6 puntos; 9) Argentino de Quilmes, 3 puntos; 10) Deportivo Morón, 1 punto; 11) Liniers, sin puntos.

LAS AURIAZULES VENCIERON EN SUS DOS ÚLTIMAS PRESENTACIONES, PERO HOY ENFRENTARÁN A UNO DE LOS EQUIPOS QUE LIDERAN LA ZONA A CON PUNTAJE IDEAL.



