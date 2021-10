» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. El Municipio sigue articulando acciones con asociaciones civiles









Esta semana, el Intendente y Elisa Abella se reunieron con la comisión directiva de la Colectividad Boliviana de Campana para anunciarles una eximición de tasa y conversar sobre diversos temas vinculados a la institución. El Municipio continúa articulando acciones con asociaciones civiles con el principal objetivo de fortalecerlas y apoyar su labor. En este marco, el intendente Sebastián Abella y la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella, se reunieron con la comisión directiva de la Colectividad Boliviana de Campana con domicilio en Río Luján para notificarles y firmarles al presidente de la institución, Vicente Janco Cenón, los secretarios Lucio Condori y Paulina Impa, la eximición del pago de los derechos de construcción de un salón de esparcimiento a declarar, que contará con un baño y un depósito. Esta iniciativa fue elevada por el Departamento Ejecutivo al Concejo Deliberante (HCD) y aprobada por los concejales de forma unánime en el recinto durante la anteúltima sesión ordinaria. La eximición tiene la finalidad de dar respuesta a un pedido que realizó la asociación sin fines de lucro dado que no dispone de medios económicos para solventar el gasto que demanda el pago de la tasa. Durante el encuentro, el Intendente y Elisa Abella conversaron con las autoridades de la entidad sobre diversos temas vinculados a la institución y escucharon sus necesidades e inquietudes. "El estar cerca de los vecinos en general y la comunidad boliviana en particular es muy fructífero porque nos permite llevar a cabo vínculos de fortalecimiento en aspectos culturales, deportivos y sociales", indicó el jefe comunal que estuvo acompañado por el director de Entidades de Bien Público, Luis Costa. Por su parte, Elisa Abella destacó el trabajo articulado entre el Municipio, la colectividad boliviana y la sociedad de fomento de Río Luján, en pos de seguir mejorando día a día la calidad de vida de los vecinos de la zona.

De la reunión con la comunidad boliviana, también participó la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella.



