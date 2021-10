» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Colisiona con una moto y se fuga









Ayer, alrededor de las 6 de la mañana, un vehículo colisionó con una moto de baja cilindrada y se dio a la fuga. Todo ocurrió en la esquina de avenida Varela y Jean Jaures, y la moto quedó sobre la vereda de la estación de servicio Shell. Su conductor, cayó al pavimento bajo la lluvia y minutos después fue trasladado hasta el hospital municipal por personal del SAME. Efectivos del Comando Patrulla realizaron las actuaciones pertinentes.

(Foto: INFOZC)

#Dato choque y fuga. Ocurrió esta madrugada en Varela y Jean Jaures, justo frente a la estación de servicio Shell. El conductor de la Honda Wave 110fue asistido y trasladado por SAME en tanto que el vehículo se dio la fuga. CP presente en el lugar. pic.twitter.com/v1TIhio9Pr — Daniel Trila (@dantrila) October 23, 2021

