Amaya: "Lagar no tiene proyectos, ni ideas, solo criticas facilistas"

Para el concejal de Juntos, el referente de Randazzo visita "barrios y zonas de la ciudad que nunca antes conoció y en lugar de darle soluciones a los vecinos solo critica". El concejal de Juntos por el Cambio, Christian Amaya, aseguró que el candidato de Vamos con Vos, Octavio Lagar, se dedica a criticar a la gestión municipal porque "no tiene ningún proyecto, ni idea concreta". "Quiere sumarse a la política desde la crítica y sin ideas, solo cuestionando sin tener idea de los temas. Es muy lamentable su actitud", aseveró Amaya. "Lagar visita barrios y zonas que nunca antes conoció y en lugar de darle soluciones a los vecinos, se saca una foto para hacer política barata. Atrasa mucho su método", resaltó el actual concejal, quien busca su reelección en la lista que encabeza Elisa Abella.

Concejal de Juntos por el Cambio, Christian Amaya



