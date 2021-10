» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Vamos con Vos:

Los candidatos Octavio "Chiche" Lagar y Noemí "Katty" Altimari aseguran que los vecinos de nuestra ciudad "merecen ser integrados en las decisiones económicas" para que la transparencia "sea una realidad, y no un slogan de campaña". Desde el espacio Vamos con Vos, explican que "la única forma de traducir las voces de los vecinos y resolver sus problemas debería ser a través de la principal herramienta que tiene la gestión municipal", que sin embargo "en Campana, esto ya no ocurre". "La transparencia del estado municipal que administra la gestión Abella es ilusoria" y "las obras que llevan adelante no tienen en cuenta la totalidad de los residentes de nuestra ciudad". El Presupuesto Participativo (PP) es una herramienta de intervención directa y permanente, voluntaria y universal en el cual la ciudadanía acciona en conjunto con el gobierno, interviniendo en las decisiones que incumben a las políticas públicas que serán implementadas posteriormente con parte del presupuesto municipal. El PP se propone orientar la redistribución de los recursos de la ciudad a favor de los grupos sociales más vulnerables. "Hace años que Abella y sus funcionarios dicen trabajar por una ciudad más moderna, participativa, inclusiva y enmarcada en el crecimiento de la industria y la generación de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, abandonaron la implementación de una herramienta fundamental como el Presupuesto Participativo, que sirve para integrar a todos los habitantes de la ciudad en las decisiones que atañen al mejoramiento real y eficiente de nuestra ciudad, especialmente en los tiempos que corren", enfatizó Octavio "Chiche" Lagar. Por su parte, Noemí "Katty" Altimari expuso: "Es inaudito que siendo la nuestra una de las regiones más ricas del país -dado que Campana es uno de los principales polos industriales-, al día de hoy tengamos tantos problemas que afectan a la sociedad entera, como inundaciones por la ausencia de un plan hidráulico, algo que sucede tanto en el centro como en los barrios, y que haya vecinos en situación de aislamiento o abandono sin el derecho de los servicios públicos indispensables", afirmó, al tiempo que reveló: "Por eso exigimos que nuevamente se implemente el mecanismo de participación que impone la Ordenanza 6563/16". Además, agregó: "No hay vecinos de primera y de segunda. Hay obras que se han hecho, las valoramos y aplaudimos, pero estas deben deben ser propuestas y elegidas de manera democrática, incluyendo a toda la ciudadanía. Esto no debe seguir así". "Nosotros planteamos que, para vivir con tranquilidad, todos debemos ser parte de la discusión sobre qué se hace con nuestra plata, y el primer paso en esta dirección es el uso efectivo del Presupuesto Participativo Ciudadano", aseguró la segunda candidata del espacio que lidera Florencio Randazzo a nivel nacional. Puesto que los gobiernos locales constituyen la instancia más próxima de gobierno a la ciudadanía y es allí donde las políticas públicas tienen un impacto más directo sobre la calidad vida, los candidatos convienen en que el PP resulta "el instrumento más efectivo para la democratización de la voz y la participación cívica". Finalmente, los candidatos ponen a disposición de los vecinos el sitio web vamosconvoscampana.com.ar, donde los vecinos podrán consultar las propuestas que tiene el espacio. Además, los invitan a llenar un formulario con sus propuestas, proyectos y obras que crean beneficiosas para la ciudad y todos los sectores. "Nos comprometemos a estudiar y canalizar hacia las áreas Ejecutiva y Legislativa las proposiciones que lleguen, así sean tenidas en cuenta", indicaron. "Es necesario conciliar el accionar político con los intereses populares. Defendemos todos los mecanismos que permitan esta conexión y lo seguiremos haciendo desde el Concejo Deliberante", concluyeron.

Lagar y Altimari, representantes de Vamos con Vos

