Se concretó la segunda charla de profesionales organizada por el espacio "Unión por Todos"

El contador público Luis Gabriel Peralta y el abogado Sergio Sozzé disertaron sobre aspectos vinculados a la gestión de ONG, instituciones religiosas, sociedades de fomento y entidades de bien público. El espacio político de Unión por Todos, que lleva como primer candidato a concejal a su referente Aníbal Valdivia, presentó una nueva actividad en el marco de su ciclo de charla con profesionales. Este jueves fue la médica clínica María Eugenia Ibáñez Aldecoa la encargada de abrir estos encuentros, con una charla dirigida a concientizar sobre la importancia de regresar a los controles de salud periódicos postergados por la pandemia de COVID-19. Ahora fue el turno de otros dos destacados profesionales de la ciudad, quienes disertaron sobre aspectos vinculados a la gestión de ONG, instituciones religiosas, sociedades de fomento y entidades de bien público. "Estoy muy conforme con la repercusión de estos encuentros", comentó Valdivia. Y agregó: "Nuestro espacio político no tiene cosas para reglar, pero brinda estos servicios a la comunidad". En ese sentido, el candidato destacó el equipo de Unión por Todos, al estar integrado por "médicos, científicos, abogados, docentes, profesores, licenciados, ingenieros", profesionales que comparten sus conocimientos y experiencias "en beneficio de la comunidad". El contador público Luis Gabriel Peralta abordó los aspectos contables y normativos del funcionamiento de las instituciones. "Junto al equipo de trabajo del espacio político el interés fue llegar a la gente de una manera muy simple, informativa, recabando cuáles eran los problemas que tenía en la quehacer diario de la instituciones y facilitándole recursos", manifestó. Por su parte, el abogado Sergio Sozzé señaló que "la recepción fue muy linda y pudimos agotar varios temas, entre ellos la parte legal nueva y la implementación de sistemas informáticas que cobraron importancia con la pandemia". "Muchas veces son tareas muy importantes a nivel social las que llevan adelante las instituciones de la sociedad civil, pero no tienen el soporte técnico para afrontar diversos trámites como certificar o llevar un instrumento constitutivos. En eso intentamos orientarlos hoy", manifestó.



