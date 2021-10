» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Historias que no mueren

Esta semana, el viernes a la noche, en el anexo del Instituto 15, se presentó el documental local íntegramente filmado en el cementerio de Campana, rememorando a distintas figuras de la historia de nuestra ciudad. Recuerdos de políticos, deportistas, hombres públicos, curiosos personajes ignotos, hombres que hicieron crecer a instituciones, en fin, una variada combinación de distintos ángulos de nuestros antecesores. Necrópolis Municipal, las historias que no mueren, es una realización de Esteban Ferraris en conjunto con Nacho Ibáñez. En él participan historiadores locales, políticos, deportistas, y distintos referentes de la cultura local, que desgranan en su participación distintas visiones de los actores de nuestra historia. El video, compilado de muchas horas de investigación y análisis es un documento que expone fragmentos de las vidas de las personas que nos precedieron y produjeron nuestra realidad local. Es un video movilizador y emocionante. Tuve una pequeña intervención en relación a algunos temas vinculados a detalles de arquitectura del pórtico del edificio y mi participación en el proyecto del panteón de los fundadores de Campana. Esto me movilizó en el recuerdo de los múltiples andares que generó ese proyecto. En el año 1983 se presentó en Campana uno de los sucesores de la familia Costa, de apellido Bracht. El entonces intendente de la Municipalidad, Calixto Dellepiane, me encargó proyectar el panteón de la familia Costa, movido por la gestión que en forma conjunta con esos familiares de los fundadores habían iniciado para traer a Campana los restos de los propietarios originales de esta tierra y fundadores de nuestra ciudad. El primer esbozo que obviamente no fue el proyecto definitivo era un espacio más acotado. Calixto quería que la obra resultara emblemática pero no ostentosa y que se constituyera en un lugar apto para eventos ceremoniales y conmemorativos. Recuerdo que tuvimos varias aproximaciones al proyecto hasta que en una reunión le propuse utilizar la totalidad del espacio verde remanente entre los pabellones de nichos, transformando todo el sector en un ámbito funerario que tuviera también una significación emblemática. El monumento funerario de los pobladores originarios era una suerte de elevación en el terreno donde se alojaban en la tierra los cuerpos de los difuntos, los famosos túmulos, De hecho, la palabra" túmulo" viene del latín, y significa precisamente elevación, y fue utilizada como identificador de numerosos emplazamientos funerarios de variadas configuraciones, y de los cuales el que más se ha difundido en nuestro entorno, es el que se encuentra en la zona del Tajiber. Allí se encontraron restos óseos que se entregaron en una oportunidad a la Dirección de Cultura municipal para su guarda y posterior exhibición en algún museo local. Hace de esto unos cuantos años. Finalmente, al Intendente le resultó interesante la idea y sobre eso empezamos a trabajar con varias opciones. El debate de las orientaciones, y el criterio del acceso al espacio, la representatividad del monumento y las cuestiones de mantenimiento fueron temas de análisis durante los casi 6 meses en los que trabajamos en el desarrollo de la propuesta. Así el proyecto de la plaza elevada, el volumen de hormigón con las figuras de los hermanos Costa, y las sepulturas al pie de este monumento, quedaron plasmados en varios planos de obra y una maqueta que presenté en una reunión ante el Intendente Dellepiane y posteriormente ante los familiares descendientes de los Costa. Y así se dio origen al proceso de obra, que también estuvo signado por múltiples detalles anecdóticos, la ejecución de los bustos de los fundadores, el montaje de la cruz de grandes proporciones entre otras circunstancias. Rememorar esto en las anécdotas basadas en los hechos que me tocó vivir en esa oportunidad resultó para mí una experiencia invalorable. El video esta publicado en Facebook, y creo que es una realización muy valiosa, que constituye un documento insoslayable para el conocimiento de nuestra historia. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

