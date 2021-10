» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

A menos de un mes para las elecciones...

Por Mara Pedrazzoli













Mara Pedrazzoli

El blue alcanza récord El dólar "libre" titulan los diarios, asociando la libertad con prácticas ilegales, lo cual es un buen comienzo. El dólar blue alcanzó un nuevo valor máximo para el 2021, subió $4 el día viernes para cerrar en $195 para la venta. Los tipos de cambio implícitos en las operaciones financieras -que a comienzos de octubre habían sido "achicadas" vía regulación- cerraron la semana en $180, la brecha con el dólar oficial subió hasta 81% (versus 76% para misma fecha del mes anterior) pero el aumento de estos dólares: el blue, los financieros y el oficial no fue mayor al de los precios. Excepto por momentos el blue. Los precios domésticos ganan. Algunas alternativas de inversión, que puso en marcha el ministro Guzmán, atadas a la inflación (bonos CER) también ganaron en 2021. Un año anti-dolarización. Los precios y sus pecadores Estoy leyendo sobre política económica en los años liberales de la dictadura y me encuentro con que aplicaron una "tregua de precios" por 120 días para contener el alza de precios. Esta se aceleró después, y es el mismo temor que infunde la política de control precios que acaba de lanzar el gobierno, bajo la figura de un renovado secretario de Comercio Interior que llega con apoyo político y que -reunido con intendentes bonaerenses la pasada semana- comprometió a los jefes comunales del FdT y a los defensores del Pueblo en 51 (de las 135) localidades bonaerenses a monitorear y "encontrar soluciones" ante eventuales faltantes de productos. Esto puede ser un acuerdo de caballeros, ¿pero qué pasará después? ¿Cuál es la política anti-inflacionaria del gobierno? Estaría bien explicitarla. Tarifas y tipo de cambio como anclas sostenidas son problemáticas. Esto se sabe hace tiempo, pero la estrategia parecer ser (ahora más que nunca) llegar a un acuerdo con el Fondo, primero. Más tensiones dentro del FdT. Un estudio sobre las ganancias empresarias de cuatro empresas con posición monopólica en distintos eslabones de la cadena productiva en nuestro país (Techint, Aluar, Molinos Río de la Plata y Loma Negra) puso de manifiesto una recomposición significativa de los niveles de rentabilidad; algo que no ocurrió con los salarios. Buena parte de esa ganancia es atribuida por los autores del documento (el centro CIFRA dependiente del sindicato ATE) a la traslación de la inflación global a los precios internos, a su vez el trabajo hace mella con otra información que resonó en la semana: la fuerte suba del índice de precios mayoristas (IPM) vis a vis el IPC en lo que va del año. Techint fue la más ganadora, Molinos recompuso un poco menos. En conjunto la clase empresaria comió 5 puntos más de la torta llamada PBI en el primer semestre de 2021 versus igual período de 2020. La actividad se despega de la pandemia El estimador mensual de la actividad económica (EMAE) marcó en agosto su tercer incremento interanual consecutivo y se ubicó por primera vez (luego de casi 18 meses) 0,4% por encima del nivel de febrero de 2020, previo a la pandemia. Fue el dato económico de la semana. Superó las expectativas de los privados. El sector que más aportó al crecimiento fue el comercio (minorista y mayorista, impulsado por la brecha cambiaria) que junto con la industria venían mostrando un comportamiento más errático, la construcción e intermediación financiera crecen desde hace meses. También la hotelería y gastronomía empezaron a recomponer. Ahora el desafío es retornar a los niveles previos a la crisis de 2018.



P U B L I C I D A D