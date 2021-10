» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

24 de Octubre de 2021









NUEVAS MONODOSIS Tres nuevos vuelos con 414.000 unidades de las vacunas Covid monodosis de CanSino arribarán al país entre el lunes y el miércoles próximos, con lo que Argentina superará las 84,7 millones de dosis recibidas desde el inicio del plan de vacunación contra el coronavirus. Según informó el ministerio de Salud, el primer embarque con 124.000 vacunas Covid aterrizará el lunes a las 6 a bordo del vuelo KL701 de la compañía KLM, mientras que los restantes llegarán el martes y miércoles a las 2.55, a través del vuelo QR8157 de Qatar Airways, con 124.000 y 166.000 unidades, respectivamente. "Estas vacunas de esquema de aplicación única permitirán aumentar la cobertura de vacunación contra la Covid-19 en poblaciones de difícil acceso", precisó el ministerio de Salud por medio de un comunicado.



ANALIZAN AVANCES La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunió con la directora regional de Sudamérica de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, Juliette Morgan, para analizar los avances del trabajo conjunto sobre el estudio de efectividad de vacunas contra el coronavirus que se realiza con el equipo del ANLIS-Malbrán. Del encuentro, realizado este viernes por la tarde, participó también la Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, MaryKay Carlson, según un comunicado de la cartera de Salud. "Siempre es fundamental este tipo de colaboraciones, que no solo nos brinda la posibilidad de fortalecer la capacidad instalada de la Argentina, sino también nos otorga la oportunidad de generar información y evidencia científica que puede contribuir a nivel regional y mundial", señaló Vizzotti sobre el encuentro. APOYO TELEFÓNICO El presidente Alberto Fernández se comunicó telefónicamente con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, para dialogar sobre la escalada de violencia en esa región del país vinculada con grupos radicalizados de la comunidad mapuche, según informó la oficina de prensa de esa provincia patagónica. Carreras recibió ayer por la tarde -pasadas las 14- un llamado de Fernández, con quien evaluó "la situación en la zona andina tras los ataques a instituciones públicas y privadas", en tanto el jefe de Estado "condenó los hechos de violencia", sostuvo la mandataria provincial. ADVERTENCIA INFLACIONARIA El congelamiento de precios "por fuera de un plan de estabilización no es sostenible" y "lo más probable es que genere una aceleración inflacionaria aún más alta, una vez que finalice", en un contexto en el que además las restricciones para importar también podrían poner más presión a los aumentos, estiman consultoras en diversos informes. Los últimos datos del INDEC señalaron que, tras cinco meses en baja, la inflación cobró impulso en septiembre y registró un aumento del 3,5%, con lo que la medición anualizada trepó al 52,5%, en medio de la preocupación oficial. "A pesar del esfuerzo por sostener el tipo de cambio oficial, no se ha logrado contener los precios mayoristas que siguen creciendo al 60% interanual", analizó Focus Market. De ese modo, sostuvo que esa situación "deja un colchón inflacionario para los precios minoristas para los próximos meses". POR UN DRONE El Ejército de Estados Unidos aseguró este viernes que ultimó a un alto líder de Al Qaeda en un ataque con drones en Siria. "Un ataque aéreo de Estados Unidos hoy en el noroeste de Siria mató al líder de Al Qaeda Abdul Hamid al-Matar", informó el portavoz del Comando Central de Estados Unidos, John Rigsbee, en un comunicado.Y agregó que no se tienen "indicios de víctimas civiles como resultado del ataque, que se llevó a cabo utilizando un avión MQ-9".

