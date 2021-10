» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Las pruebas Aprender se realizarán el 1º de diciembre en todo el país









Unos 770 mil alumnos de sexto grado de 23 mil colegios primarios de la Argentina serán evaluados en lengua y matemática. La última vez fue en 2019. Las pruebas Aprender se realizarán finalmente el próximo 1º de diciembre, cuando estudiantes de sexto grado de todas las escuelas primarias del país serán evaluados en lengua y matemática, confirmó el Ministerio de Educación de la Nación. Así lo resolvió el Consejo Federal de Educación (CFE), por decisión unánime. La cartera educativa nacional, por intermedio de la Secretaria de Evaluación e Información Educativa (SEIE), implementara la evaluación estandarizada Aprender 2021 en forma censal para aproximadamente 770 mil estudiantes de sexto grado de los 23 mil colegios primarios de la Argentina. "Con la presencialidad plena en todas las escuelas del país, se hace posible implementar una herramienta como ésta y así conocer la situación educativa de cada chica y cada chico de la Argentina", sostuvo el ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk. "Los resultados nos van a permitir analizar, reflexionar y tomar las decisiones para cumplir con nuestra responsabilidad de seguir recuperando aprendizajes y garantizar el derecho a la educación de todas las y los estudiantes", agregó el funcionario. Los alumnos serán evaluados en lengua y matemática, y además se aplicarán cuestionarios complementarios tanto para los estudiantes como para los equipos directivos, con el objetivo de "obtener información sobre las características de las condiciones de enseñanza y aprendizaje", se informó a la prensa. La realización de las pruebas Aprender 2021 se enmarca dentro del Plan Nacional de Evaluación 2021-2022, aprobado por resolución del CFE el 7 de julio pasado. El 24 de agosto pasado, al igual que durante el 7 y el 8 de septiembre de este año, se realizo una prueba piloto de Aprender 2021 en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes y Río Negro, para validar el instrumento de evaluación que será aplicado en la evaluación definitiva. Los resultados de las pruebas Aprender 2021 estarán disponibles para especialistas y el público en general a partir de junio de 2022, integrados en un informe que dará cuenta del desempeño del nivel primario en Argentina durante este año. De esta manera, el Gobierno confirmó para fines de 2021 la realización de estas evaluaciones en todo el país, después de que meses atrás surgiera una polémica cuando el por entonces ministro de Educación Nicolás Trotta dijo que las pruebas se iban a postergar para abril de 2022, con motivo de la pandemia de coronavirus en el país. "Sin presencialidad plena no se puede metodológicamente realizar una prueba que es simultánea en todo el país", argumentó en ese momento el ex funcionario, antes de que el CFE confirmara que las evaluaciones se iban a llevar adelante en 2021 en colegios de toda la Argentina. En septiembre de 2019 se tomaron las últimas pruebas Aprender, y el operativo se realizó en 11.400 escuelas públicas y privadas del país para evaluar a los estudiantes del último año de la secundaria, con malos resultados especialmente en matemática: únicamente el 28,6 por ciento de los estudiantes alcanzó un nivel satisfactorio o avanzado.



