El Teatro La Rosa reabre su sala con tres estrenos

Edición del domingo, 24/oct/2021









Será a partir del 5,6 y 7 de noviembre. Se trata de "Contratiempo Compartido" dirigida por Jorge Caramés, "Invocaré" de Juan Seré y "Un sueño o quizás no" de Javier Marizaldi. "Somos tres apasionados del trabajo", asegura Marizaldi que también celebra los 20 años de dicho espacio teatral. El Teatro La Rosa de nuestra ciudad celebra veinte años desde que abrió sus puertas por primera vez. En el marco de dicha celebración el primer fin de semana de noviembre (viernes 5, sábado 6 y domingo 7) reabre su sala con tres estrenos imperdibles. La Auténtica Defensa dialogó con los tres directores de dichas obras quienes adelantaron de qué se tratan y cuáles son sus expectativas. El viernes 5 a las 21 horas es el turno de la obra "Contratiempo Compartido" de Pedro Sanzano y Marcos Casanova. La dirección está a cargo de Jorge Carames. Es una comedia de enredos, deliciosa y picante, con cuatro personajes desopilantes y oscuros. El elenco está formado por Graciela Carfagno, Esteban Tani, Mireya Ribas Medal y Andrés Chanes. Si bien Carames ya estuvo participando como actor, en esta oportunidad, debuta como director. "Nos divertimos mucho nosotros, así que posiblemente también la gente se divierta" y agrega "son obras que dan gusto verlas. Son tres obras distintas, con tres directores distintos y en tres días consecutivos, la gente puede alternar y hacerse un tour por el Teatro La Rosa con entradas accesibles". Contratiempo Compartido es una obra para reír y también descubrirse, quizás, en alguno de estos cuatro desafortunados. El sábado 6 a las 21 horas se estrenará "Invocaré", su director es Juan Seré y el elenco está formado por Javier Marizaldi, Jorge Caramés, Leonel Vallejo, Ángeles Fernández, Cintia Conte, Sergio DelBianco, Nicolás Boggini, Leonardo Vázquez. "Me parece que mi obra es una historia en sí misma enrarecida. Son unas personas que viven la vida de forma normal pero están atravesadas por unas fuerzas que desconocen, de otro orden" detalla su director y agrega "Invocaré es un poco el grito del hombre o del ser humano común que mira al cielo e invoca un fuerza superior en un momento de angustia". Es la primera vez que Juan participa de una obra en Campana; "me produce mucha alegría y ansiedad. Es una gran oportunidad para encontrarme con un público nuevo que no se cómo va a recibir la obra". "Vengo aportar y colaborar en una larga lista de gente que hace años viene haciendo teatro en esta ciudad". A nivel personal, "traigo una opinión, visión y una forma de interpretar la realidad que tal vez no sea la que impera en la ciudad". Juan tiene ya amplia trayectoria en el mundo teatral, hizo obras en Buenos Aires y en Zárate, se define como "rata de teatro". "Vivo haciendo teatro todo el día, no entiendo mi vida fuera del teatro. Uno debería preguntarme qué me atrapa del mundo real porque del mundo del teatro me atrapa todo". Admira mucho el teatro realista, "es algo que me cuesta mucho hacerlo". Antes de que termine el año y luego de pasar por Campana, Juan estrenará tres obras en Zárate y una en Capital Federal. "Lo que más me gusta es encontrarme con una visión personal, el que sepa canalizar sus visiones y ponerlas en escena eso es único y se disfruta". Y por último el domingo 7 a las 18:30 horas se estrenará "Un sueño (o quizás no)" de Luigi Pirandello y dirigida por Javier Marizaldi. El elenco está conformado por Graciela Carfagno y Andrés Chanes. La escenografía es de Gricel Chanes y la Ilustración: Ivonne Fernández. "Toca el tema del amor y desamor, del engaño. Habla de la vida real metiéndose en los sueños. Filosóficamente habla de qué pasa cuando empieza a desaparecer el amor" detalla su director. La obra contará con música en vivo de la mano de Fabián Fermoselle (guitarra), José Álvarez (contrabajo), Luis Rodríguez (batería). "Somos tres apasionados del trabajo, tenemos ganas de mostrarle algo bello, que se vayan conmovidos y que vean belleza en lo que hacemos, que disfruten de un buen espectáculo", sintetiza. Se recuerda a los vecinos que se respetará el protocolo vigente de bioseguridad por COVID, esto implica: se tomará temperatura al ingresar, el uso del barbijo y se aplicará alcohol en gel en las manos. "La gente que viene se tiene que sentir segura y perder el miedo de venir al teatro". Las entradas se consiguen en Einstein (Av. Mitre 933) y para más información las redes sociales del teatro son: Facebook: larosacampana / Instagram: @teatrolarosacampana DOS DÉCADAS EN ACCIÓN "Se vive con mucha alegría, es el fruto de tanto trabajo y de querer hacer teatro. Tenemos un grupo hermoso que ama el teatro. Se trabaja en un clima cálido, contenedor, empático" expresa Javier Marizaldi uno de los responsables del Teatro La Rosa. Además de las obras, también se dictan clases, dos sábados por mes, de una escuela de psicoanálisis llamada "Trazos". Este año se cierra con la muestra de los talleres que se realizan allí y también habrá segunda edición del Festival de Teatro Independiente. "Entendemos que han pasado veinte años pero se transita con naturalidad. Siempre te agarra trabajando con épocas buenas o malas. La mejor manera si es que se puede inculcar algo es hacerlo con pasión. Tenemos que ir en búsqueda de lo que tenemos ganas de hacer".



