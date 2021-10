» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Mago 2 - Energía del 24/10/2021 - Trecena del Caminante

Por Alejandra Dip













Astrología Maya. Año Semilla 3. Autoconocimiento y capacidad de percibir. Viene a limar asperezas. Aprender a dar y a pedir. Activa los dones que traemos de nacimiento. Día 91 del Año Solar Semilla 3. Día 7 de la Luna autoexistente de la lechuza del 18/10 al 14/11. Día 7 de la 13ava semana del año, semana roja. Estamos en el Día 54 del Tzolkin Calendario Lunar - Castillo blanco del Norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. Kin 54 - Mago 2 guiado por el Enlazador de mundos. El desafío de estos 13 días está marcado por el Mago, que viene a sacar a la luz ¡todo! Ya nada se puede seguir escondiendo u ocultando, la verdad será revelada. Está Energía está en un tono que tiende a extremarse y va a oscilar entre estar más allá de todo, o estar con la autoestima por el piso. No permitan que los de su entorno abusen de ustedes. Abran bien los ojos. Nada de victimizarse para conseguir la aceptación del resto. Tampoco está permitido aislarse, quedar encerrado en los problemas y no poder salir de la propia trampa. 13 días donde aprender a poner límites es el desafío, también saber limar las diferencias, para no generar tantos conflictos. Podemos estar más intuitivos que de costumbre. Si esta Energía está bien canalizada, nos aportará calma y nos ayudará para conectar con nuestro aprendizaje, para saber a qué vinimos a este mundo, que debemos hacer, que debemos aprender, que legado debemos dejar. Energía en tiempo presente, sentiremos que este día puede ser el mejor día de nuestra vida, que es único e irrepetible y así como por arte de magia dejaremos las quejas de lado. Mago 2 donde la Energía va a estar oscilante, esta energía impacta hoy y también en toda la Trecena, poner en eje a este Mago nos va a equilibrar los demás días, aprendamos a dar y recibir. La Energía del Mago (Energía de hoy) es opuesta a la Semilla (Energía del año) hoy puede ser un día difícil pero de gran aprendizaje. Ser observadores de la realidad pudiendo ser críticos con las verdades que salgan a la luz, saber discernir. Buena jornada. Feliz domingo! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

