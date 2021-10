» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 24 de Octubre









DÍA DEL DISEÑADOR GRÁFICO Celebrado desde el año 1975, en este día se conmemora el egreso de Haydée Stritmatter, la primera diseñadora gráfica del país, de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza en el año 1966. En ese entonces, Stritmatter se recibió con el título intermedio de "Diseñadora Gráfica y Productos" de la carrera Diseño Industrial. Por lo cual, esta jornada no sólo rinde homenaje a los diseñadores gráficos sino que también celebra el reconocimiento de esta profesión.



ARGENTINOS JUNIORS SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES Hace 36 años, Argentinos Juniors vencía 5-4 a América de Cali, desde el punto de penal, y se consagraba campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. El equipo dirigido por José Yudica e integrado por Enrique Vidallé, Adrián Domenech, Jorge Olguín, Sergio Batista, Emilio Commisso y Claudio Borghi, debutó con una derrota 1 a 0 ante Ferro Carril Oeste. Tras vencer a Vasco da Gama y Fluminense, el "Bicho" se enfrentó ante El Verdolaga en un partido de desempate, en el que el equipo de La Paternal triunfó 3 a 1 con dos goles de Borghi y un tanto de Carlos Ereros. En la siguiente fase, se midió frente a Independiente, vigente campeón de América, y empató 2 a 2 en la ida y lo venció 2 a 1 en la vuelta con goles de Mario Videla y José Antonio Castro. A su vez, enfrentó a Blooming y empató 1 a 1 en la ida y le ganó 1 a 0 en la vuelta por obra de Videla. La final se jugó contra América de Cali, equipo que perdió 1 a 0, por un tanto Emilio Commisso, en El Monumental en la ida. Pero, en el Estadio Pascual Guerrero (Cali), el equipo colombiano ganó con un gol de Willington Ortiz. Esto provocó que se disputara un partido desempate en el Estadio Defensores del Chaco (Paraguay); allí, Commisso abrió el marcador, sin embargo, a los pocos minutos Ricardo Gareca empató el partido. Por ello, el campeón se definió desde el punto de penal, donde el arquero Enrique Vidallé se convirtió en un héroe al atajar el pelotazo de Antony de Ávila y Videla metió el gol que selló la victoria 5 a 4. "No teníamos cancha propia y eso hizo que el equipo se acostumbrara a jugar de la misma manera en cualquier estadio. Jugábamos igual de visitante que de local. Nadie se esperaba que Argentinos estuviera al nivel de los mejores equipos" manifestó Jorge Olguín.



SE LANZA "LOOK AT HER NOW" Un día como hoy en el año 2019, Selena Gómez lanzó el sencillo "Look at her now". Perteneciente al álbum "Rare" (2020) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Julia Michaels e Ian Kirkpatrick, la canción fue publicada un día después de "Lose you to love me": "Sentí que con estas dos canciones lanzadas consecutivamente se completaba la historia de cómo uno puede elevarse sin importar los desafíos que la vida conlleva".



P U B L I C I D A D