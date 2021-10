» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Consejos para cuidar y cuidarse de un "Golpe de Calor"









Generalmente, este hecho ocurre cuando las personas hacen ejercicio en climas cálidos y húmedos sin be- ber suficientes líquidos. Pero también puede ocurrir en personas que no están haciendo ninguna actividad física. Las personas mayores y quienes tienen problemas de salud pueden verse afectados especialmente, por lo que deben tener mucho cuidado en condiciones de calor extremo. ¿Quiénes son los más vulnerables? AQUELLOS QUE TIENEN MAYOR RIESGO SON: - Los menores de 5 años y más aún los menores de 1 año - Los que padecen enfermedades crónicas que pueden ser: cardíacas, renales, mentales o neurológicas - Los niños con fiebre por otra causa o diarrea - Los obesos o desnutridos - Los que tienen la piel quemada por el sol - Los que abusan de bebidas con alcohol y drogas - Los ancianos Para prevenir un golpe de calor, se detallan los siguientes consejos: - Trate de no estar demasiado activo y tome descansos cuando haga ejercicio. - Beba suficientes líquidos -como agua o bebidas deportivas- para que no sienta sed. No obstante, no se fuerce a beber cantidades muy grandes en poco tiempo, y no ingiera tanto líquido para evitar una sensación de incomodidad. - Haga cualquier ejercicio temprano en el día, antes de que suba demasiado la temperatura ambiente. Vista ropa liviana y suelta. Evite usar demasiadas capas. Quítese la ropa extra que esté usando. Evite estar en un automóvil caliente. - No se exponga al sol entre las 10 y las 16 horas. Para refrescar el cuerpo: - Tome una ducha o baño fresco. - Beba agua o una bebida deportiva. No tome bebidas con alcohol o cafeína. Rocíese con agua fría y luego siéntese frente a un ventilador. - Busque la sombra. Entre en un edificio o automóvil con aire acondicionado. Coloque una compresa o paño frío sobre su cuello o axila.



Fuente: Servicio de Emergencias del Hospital Universitario Austral

