¿Qué es CECLIM? Consultorio Especializado en Climaterio y Menopausia









Dra. Analia Barchiesi - Dra. Cecilia López - Lic. Irina Reboni - Dra. Romina Barraza Desde el año 2000, se conmemora cada 18 de octubre el Día Mundial de la Menopausia. Una fecha que eligieron de forma conjunta la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a que se estima que en pocos años habrá en el mundo más de mil millones de personas con cincuenta años o más. Lo que implica un tratamiento mucho más especializado para este colectivo, así como un mejor servicio de ginecología. El objetivo principal de este día es educar a todas las personas, pero principalmente a las mujeres, sobre esta etapa de sus vidas, indicándoles cuál es el estilo de vida que deberán llevar, los síntomas que desvelan la llegada de la menopausia y sobre todo, las enfermedades más frecuentes que se desencadenan producto del cambio hormonal. Somos un grupo de profesionales que busca visibilizar el climaterio/menopausia. Con una perspectiva contemporánea e intergeneracional, informamos y acompañamos. CECLIM está formada por cuatro profesionales que interactúan y se retroalimentan: una Médica Clínica, una Ginecóloga, una Médica Sexóloga y una Licenciada en Nutrición. Queremos para el climaterio/menopausia lo que la sociedad, los Estados y la industria de la salud han ignorado: visibilizar, informar, acompañar y mejorar la calidad de vida de las personas que van a dejar de menstruar. Romper con el tabú y ser la voz referente en nuestra sociedad sobre el climaterio. El Climaterio/Menopausia es un proceso natural por el cual va a pasar toda persona que menstrua en algún momento de su biografía reproductiva. En el siglo XXI esta etapa abarca un tercio de la vida. En la consulta, esta etapa fisiológica propia de las personas con útero-vulva se caracteriza por una gran variedad de manifestaciones clínicas enunciadas anteriormente, las cuales pueden afectar significativamente la calidad de vida, la estabilidad emocional y física de la mujer, la cual se ha empoderado en las últimas décadas en las distintas áreas laborales. Es un tema tabú, pero sus síntomas impactan la calidad de vida de quienes la atraviesan e inciden en la relación con su entorno social y laboral. Según la OMS el 70% llega a esta etapa sin información suficiente para decidir cómo abordarla. Usamos mal el término, reduciendo una etapa que dura años- el climaterio – a 1 solo día de nuestras vidas: la fecha del último período menstrual. Este reduccionismo perpetúa estereotipos que simplifican, estigmatizan e invisibilizan. Para CECLIM existen tantas menopausias como personas que – independientemente de la edad- dejan de menstruar, y estamos dispuestas a acompañar a todas las mujeres 2.0. Este escenario de desinformación y descontextualización de la etapa es común a los distintos sectores sociales. De hecho, en la carrera de Medicina, climaterio es un capítulo de un libro. El resultado: se confunden y tratan los síntomas como patologías aisladas y no contextualizados en el marco de un proceso hormonal que, si bien tiene un gran impacto en la salud, es natural. Como la menstruación, el Climaterio/Menopausia también genera desigualdad tanto desde el punto de vista económico como social: un ejemplo son las terapias de reemplazo hormonal no cubiertas en los programas médicos obligatorios, así como los lubricantes vaginales indispensables para seguir teniendo una salud sexual NO reproductiva plena. La invisibilidad de la mujer menopáusica nace de la percepción social de que el fin de la reproducción está relacionado al fin de la vida productiva. Esta asociación histórica entre la mujer y su rol reproductivo = "activo" en la sociedad es uno de los principales motivos del tabú que ronda esta etapa y el estigma social de atravesarla. El desafío es animarse a romper esos tabúes, informarnos y conocer todas las opciones que existen para vivir una sexualidad plena. No hay límites de tiempo. Siempre es buen momento para el placer. Informarse sobre el impacto físico y psíquico que tiene la caída de los estrógenos en la calidad de vida y en el entorno, corresponde a todas aquellas personas que menstruamos (independientemente de la edad y el género autopercibido). La Nutrición forma parte del tratamiento en ambas etapas, tanto Climaterio como Menopausia, mejorando la absorción de las hormonas indicadas por los médicos o permitiendo que las mismas (o lo que queda de ellas) haga más eficiente su función. También se sabe que hay alimentos que reducen los sofocos y mejoran los síntomas que suelen aparecer en estas etapas. Desde CECLIM estamos seguras de que la información es fuente de empoderamiento, autonomía y de decisión. Por eso estamos convencidas de que dimensionar el impacto del climaterio sobre la calidad de vida de quienes lo atraviesan y darle tratamiento es nuestro compromiso.





