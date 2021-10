» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Dios nos ama y nos valora"

Por Luis Rodas













Un profesor comenzó su conferencia sosteniendo en su mano un billete de $1000. En el aula había aprox. 50 estudiantes, a ellos les preguntó: ¿A quién de Uds. le gustaría tener este billete de $1000? … Inmediatamente se levantaron muchas manos. El profesor entonces dijo: "Le voy a dar estos $1000 a quien,….. pero primero déjenme hacer esto." Procedió a estrujar el billete. Luego preguntó: "Alguien lo quiere todavía?" …. Las manos se levantaron nuevamente. "Bien" replicó, ¿qué pasa si yo hago esto? Lo tiró al suelo y comenzó a pisarlo con su zapato. Lo levantó del piso, ahora completamente aplastado y sucio. Y preguntó… "Ahora, ¿quién de ustedes todavía lo quiere? Otra vez las manos de casi todos los estudiantes se levantaron rápidamente. Muchachos, esta mañana ustedes han aprendido una valiosa lección. No importa lo que le hice al billete, ustedes todavía lo deseaban, porque "no había perdido su valor". Todavía valía $1000." "Muchas veces en nuestras vidas, somos pisoteados, estrujados, y embarrados por decisiones que hicimos y por las circunstancias que se cruzaron por nuestro camino. Nos sentimos como si fuéramos inservibles. Pero no importa lo que haya ocurrido, o lo que ocurrirá, ustedes nunca perderán su valor ante los ojos de Dios. "Todavía Dios nos Ama". "Pisoteados, arrugados, o impecablemente planchados, ustedes son apreciables para Dios." El valor de nuestras vidas no se establece por la apariencia, ni por la situación que en ese momento estés atravesando, sino por los que Somos. Jesús, estuvo protegiendo de la muerte a la mujer adúltera, (Juan 8:1-11) Él puso en práctica el Evangelio del Amor y del Perdón. Todos nosotros somos conscientes de nuestra debilidad y de la facilidad con la que podemos caer en el pecado sin la gracia de Dios. Cristo nos hace ver que sólo Él, puede juzgar los corazones de los hombres. Por ello, los que querían apedrear a la adúltera se fueron retirando, uno a uno, con la certeza de que todos merecerían el mismo castigo si Dios fuera únicamente justicia, "sin misericordia". La respuesta que da Jesús a los fariseos, nos enseña que Dios aborrece el pecado, pero Ama al pecador y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que nos quiere dar otra oportunidad. Así es como Dios se revela infinitamente justo y misericordioso. No desaprovechemos una vez más el ofrecimiento y/o regalo de Dios para c/u de nosotros. "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna". (Juan 3:16) ¿Quieres saber mas de cómo Dios nos ama y nos valora? ¿Y cuál es su ofrecimiento? Busca a Jesús, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Luis Rodas Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





