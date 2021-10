» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

Inició el Sínodo de la Sinodalidad / Peregrinación a Luján













"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

24 de Octubre de 2021 - Año II - Edición Nº 155 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina INICIÓ EL SÍNODO DE LA SINODALIDAD En nuestra diócesis de Zárate - Campana se inició el 17 de octubre en la Catedral Santa Florentina, con la misa votiva al Espíritu Santo presidida por el Obispo Auxiliar Mons. Justo Rodriguez Gallegos. El Padre Justo en su homilía y en un posterior reportaje de FM Santa María explicó que este sínodo es un acontecimiento de gracias. Tradicionalmente en los sínodos se reúnen los representantes de los obispos de todo el mundo. Ahora el el Papa Francisco insiste en que la consulta sea mucho más amplia y convoca a todo el Pueblo de Dios. Esta primer etapa diocesana es hasta abril del año próximo. En este tiempo cada diócesis escuchará y luego presentará, no un documento, sino un relato sobre lo que se vive en esa diócesis sobre el tema. Este sínodo trata sobre la sinodalidad, es decir caminar juntos. La Iglesia es el Pueblo de Dios que camina, que peregrina al encuentro de Jesús en la plenitud de los tiempos. Lo que tenemos que analizar es como estamos caminando juntos, si hay algunos excluidos, si los estamos escuchando. Si estamos caminando juntos en todas las estructura pastorales que tenemos. Por eso el lema es: "Comunión, participación, Misión". La Iglesia es comunión y esa comunión es para la misión de anunciar el Reino de Dios al mundo. Esa comunión tiene que activarse en la participación de todos. Como decía San Pablo: "la Iglesia es como un cuerpo", donde todos los miembros son necesarios, por eso todos deben estar vivos, participantes y activos. Todo esto lo debemos ir concretando a nivel parroquia, capillas e instituciones. Después de abril se inicia la etapa continental y finalmente la universal. Ahora, hay empezar a hablar de la cuestión y concretar. Cada sacerdote, cada parroquia ya puede empezar a trabajar. No necesitamos un plan tan específico. Seguramente también se va a ir concretando y evaluando por decanatos. . Durante los próximos dos años todos los bautizados estamos invitados a caminar juntos como Pueblo de Dios. Que el Espíritu Santo guie e ilumine nuestro discernimiento en esta tarea.

Misa de apertura del Sínodo en su fase diocesana



PEREGRINACIÓN A LUJÁN Como desde hace 44 años, el próximo sábado 6 de noviembre los fieles de la diócesis de Zárate - Campana peregrinarán al Santuario de Nuestra Señora de Luján y el domingo 7 a las 06 hs., asistirán a la Misa presidida por el obispo diocesano, Mons. Pedro María Laxague. El lema escogido para este año es: "Con María y José, caminamos con esperanza". Una columna de peregrinos partirá a las 16 hs. desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Zárate; otra a las 18 hs. desde la Catedral Santa Florentina, de Campana; y a partir de las 21:30 hs. la que saldrá desde la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, en Pilar. Otras parroquias están organizando contratar transportes para acercar los peregrinos a algunos de estos lugares de arranque. Como siempre, nuestro Padre Obispo bendecirá la partida en los tres puntos de concentración. En la Basílica, los sacerdotes estarán escuchando confesiones y habrá diáconos bendiciendo. Las paradas oficiales serán: en el camping de los petroleros en Los Cardales; en el cruce de las rutas 6 y 8; en el cruce de las rutas 6 y 192, y en Open Door. La cobertura integral de las necesidades de los peregrinos estará a cargo de Cruz Roja Argentina, Policía de la Provincia, Escuela de Enfermería, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Seguridad Vial, además de móviles de apoyo y animación. Se podrá? vivir y acompañar los peregrinos a través de la radio FM Santa María 91.3 Mhz, el canal local de Campana y las redes sociales: - Facebook: Peregrinación a Luján - Diócesis de Zárate Campana - Instagram: @perelujanzc - Twitter: @perelujanzc - YouTube: Peregrinación Luján ZC

Peregrinos saliendo de Campana con la Virgen peregrina.



FIESTAS PARROQUIALES Parroquia Catedral Santa Florentina invita a la comunidad a participar en las fiestas patronales . Capilla San Juan Pablo II y Centro misional San Antonio M. Claret El próximo sábado 30 de octubre la comunidad de la del Barrio Siderca, festejará su Fiesta patronal, con el siguiente programa: - A las 16 hs., procesión desde el Club Puerto Nuevo. - 17 hs. Misa - 18 hs. Festejo comunitario. "La Iglesia es la carica de amor de Dios al mundo /San Juan Pablo II) "Que buscando siempre tu voluntad en todas las cosa, trabajemos generosamente para ganar nuevos hermanos para Cristo" (Oración de San A. M. Claret) . Capilla San Martín de Porres En el marco de las fiestas se realizará un triduo de preparación: Domingo 31 Octubre - 08:30 hs - Rosario y Oración al Santo - 09:00 hs - Misa Lunes 01 Noviembre - 17:30 hs - Rosario y Oración al Santo Martes 02 Noviembre - 17:30 hs - Rosario y Oración al Santo - 18:00 hs - Misa por los fieles difuntos Miércoles 03 De Noviembre - 17:30 hs - Procesión - 18:00 hs - Misa

Fiestas patronales en capilla del Barrio Siderca





Patronales en capilla San Martín de Porres



PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA

