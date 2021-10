DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

ENDURO: La categoria Enduro Baires visita este fin de semana la ciudad de Campana donde desarrrollan otra fecha del campeonato para todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ESTARA: En esta carrera de motos estará participando el campanense Ariel Melon que viene de hacer un podio en la última competencia donde está peleando el campeonato cuando restan dos carreras. INTENTAR: Todo está encaminado para que Nestor Ceña también sea parte de este espectáculo donde ya corrió en la categoria cuando se presentó en Junio y ahora intentará llevar adelante esta linda posibilidad con la atención del popular cordobés que arma la moto. VOLVER: Quien se sumó a esta carrera el píloto local también tras haber corrido en años anteriores en la categoria peleando el campeonato donde German Henze que vuelve a un viejo sueño para desarrollar esta posibilidad aunque no puede hacer todo el calendario por cuestiones de entorno personal. CUARTO: Viene de correr en la categoria Ama en la Clase TC 1100 donde Víctor Gonzalez encontró la bandera a cuadros en el puesto lugar con la motorización de Bustos y el chasis a cargo del propio equipo. JOVEN: Siguiendo con el TC 1100 de Alma participó el joven Gastón Iglesias que también visitó el autódromo de Dolores donde en la final llegó en el lugar séptimo con la motorización de Bustos y en la búsqueda de chasista de cara al futuro. DEBUT: También participó en el TC 1100 debutando en la categoría el local Ignacio Lopez con un auto del equipo Burgos y llegó octavo en la final y sumar sus primeros puntos en Alma. AUSENCIA: No fue de la partida en el TC 1100 de Alma el joven local Gastón Fernandez que estuvo ausente ante no poder determinar el auto pero todo encaminado para presentarse en la próxima carrera en el autódromo capitalino. VICTORIA: Otra buena performance para Constanza Toledo en la Clase Juniors en la categoria Kart Plus que se llevó otra victoria y sumó puntos importantes con la motorización de su padre Gabriel Toledo. SUEÑA: Continuando con Constanza Toledo en nota radial en nuestro programa Rincon Tuerca dejó entrever que sueña correr en un auto en algun momento ya sea un Formula o un auto de la categoria Alma.Y mamá Zulma que dirá?! HERMANOS: Se viene otra fecha para el Rally Federal en Chivilcoy y los hermanos Emma serán parte de la misma donde Gerardo como Gustavo serán de la partida y Gabriel decidió no correr para potenciar a su hija Victoria que corre con su Ford Fiesta en la Clase Dos donde la joven está evaluando su manejo en una forma interesante. FORMULA FIAT: En el autódromo platense llegan este fin de semana para desarrollar otra carrera del presente campeonato. PRESENCIA: La no presencia en el autódromo de Colon el pasado fin de semana por parte de Adriano Zarantonello en la Clase TC 1600 con el Fiat Uno fue por una decisión personal del Tano que le dio prioridad a otras cuestiones personales. SEXTO: Continuando con la dinastia Zarantonello el joven Agostino corrió en la categoria Kart Plus en la Clase Master donde llegó en el puesto sexto lo que dejó conforme al peluquero que también sumó puntos para el torneo. TROMPA: En esta clase Master participó Juan Carlos Suarez que se complicó con la trompa de su karting que le quitó posibilidades, pero en la final alcanzó el décimo primer lugar. TRABAJOS: El Fitito de la Clase TC 1600 que utiliza Damian Toledo está por estos días en el taller de Diego Fangio en la vecina ciudad de Escobar donde se está llevando un trabajo completo para tener un auto competitivo pensando en la próxima temporada. GANADORES: La categoria Kart Plus viene de correr en el kartódromo de Zárate donde los ganadores fueron a saber: Promocional: Ludmila Ibarra, Pre Juniors: Jonas Gomez, Juniors: Constanza Toledo, cajeros 150 cc: Maximiliano Anselmo, Master: Nahir Llanos, KTT: Manuel Embon y Master C: Facundo Brizuela. RETOMAR: Luego de terminar el Ford Ka fue a correr a Dolores en la Clase Tres de Alma y Pablo Savastano regresó para retormar la actividad donde en la final alcanzó el décimo quinto puesto en la final con un auto que se arma en el galpón del propio Pablo. DECIDIR: Después de haber bajado allá por mayo de la alta competencia el representante de Zárate Juan Carlos Bava decidió volver a correr por esta pasión que nunca se deja y ahora se está subiendo a un Ford del equipo de José C. Paz con la motorización de Matias Guillen a la categoria Procar a la Clase A pensando en el año próximo realizar todo el APROBADO: Luego de ir a probar y girar durante varios meses un día llegó el momento aprobado por papá Mariano y mamá Valeria para que Alfonso Raina comenzó su carrera deportiva y en la clase promocional de la categoria Kart Plus en el kartódromo de Zárate llegó quinto en la final. CUARTO: El zarateño Emiliano Falivene alcanzó el cuarto puesto en la final de la Clase Cajero 150 cc de Kart Plus quedó cuarto y dejó contento al joven piloto que además viene de correr en el TC Bonaerense en Gualeguaychú con su padre Cristian donde hicieron un binomio. DEPORTISTA: No muchos conocen sus condiciones de realizar deportes que lo tienen muy entusiasmado lo concreto es que Juan Tamagno corre en karting y además participa en torneos de natación lo que dicen que nuestro personaje todo lo intenta. Mirá vos! PODIO: Otro buen trabajo en karting para Dante Giordano que en su clase alcanzó otro podio con un segundo puesto demostrando que el piloto zarateño sigue en pleno crecimiento como kartista. AYUDA: En reciente nota televisiva Nicolas Lambardo conto su buena performance con su Jeeps en la última aventura donde ganó y dejó en claro que tener como acompañante a Sandro Ariú le dio una ayuda increíble. De no creer!! LLEVAR: En la nota desarrollada por Juan Pablo Galliano el piloto local confirmó que en la próxima fiesta del automóvil llevará su Cupecita Chevrolet con la cual viene corriendo en el TC Bonaerense en nuestro programa radial. Bienvenido! SORTEO: Los allegados a Juampi dicen que en el stand de su auto podia incorporarse un sorteo entre las primeras cincuenta personas que los visiten para un corte de pelo realizado por el coffeur Marcelo Cafferro. No contaban con tu astucia!! ACUERDO: Braian Donamari ya confirmo que si bien sus hermanos pueden correr este auto para la Clase Light del TC Bonaerense ya se decidió que hasta que termine este campeonato lo va a correr el ante llegar a un acuerdo familiar. DETERMINACION: La buena performance no conseguida en las dos últimas carreras en la clase Uno del Turismo Pista por parte de Leandro Cracco llevaron definitivamente la determinacion de no utilizar mas con la motorización de Lamuedra y ya se está cerrando con otro por estos días. TERMINAR: Los últimos trabajos ya se terminaron en el Fiat 600 de Ivan Gonzalez que viene corriendo en la categoria GT 900 en la Clase A donde aún restan dos carreras ambas en el Roberto Mouras y el zarateño ya tiene todo mancomunado para cerrar el año de la mejor manera. CAMPEONATO CORDOBES: Durante este fin de semana se está realizando en Cordoba otra fecha del campeonato de motocross con los mejores pilotos del norte donde será parte de la misma Valentino Lacognata que con su equipo con su padre Diego tendrá la atención de dicha moto. PENSAR: La idea es ya pensar en el próximo año y Don Juan Carlos cree que su auto para el TC Regional estará a pleno para arrancar desde marzo. Si el gallego lo dice...! UBICAR: El Tope Race viene de correr en el autódromo Galvez donde el piloto local Sebastian Abella clasificó décimo sexto y en la final se ubico en el puesto décimo sexto con problemas en el auto. ECHAR: Parece ser que en el taller quienes trabajan en el auto Fiat 600 no desean que el piloto con su hijo vengan a colaborar en el armado del auto porque empiezan a pelearse y gritarse entre ellos y los dueños del taller los terminan echando porque no dejar que continuen con su emprendimiento sin problemas. La gente que es mala y comenta!!... TOQUE: El representante de Lima en la Clase Tres de Alma Gaston Brown finalmente corrió en su ciudad de Dolores de donde es oriundo y en la final por un toque terminó vigésimo quinto con la motorización de Carranza y el chasis a cargo de Mariano Novoa. COMPRAR: Siguiendo con Brown en estos dias llega el karting que compró para ir a correr a la categoria Kart Plus con la atención total del mismo por parte de Marcelo Lopez donde si se da hará las dos categorias hasta fin de año. TRIUNFADORES: La categoria Alma viene de correr en el autódromo de Dolores donde los triunfadores fueron a mencionar.TC 1100: Alexis Cabral. Clase Dos: Leonel Lagos, Clase Tres: Emiliano Carattazola, Promocional: Matias Sanchez y TC 1600: Leonel Olivera. ALCANZAR: En la carrera de la Clase Master de la categoria Kart Plus el piloto de Campana Román Rizzo alcanzó un noveno puesto en la final que dejó conforme al poder llegar entre los diez en una final que largaron 24 kartings. DECLARACIONES: Por estas horas hubo declaraciones de Agustino Zarantonello en nuestro programa de radio donde aseguró que si su papá abre el presupuesto para el año venidero puede ir a correr ala Pako y cerró diciendo si ve como voy creciendo como piloto no descarta de subirse al Fiat Uno para la Clase TC 1600 si papá me habilita. Qué tal?! IDEA: Hay una idea de los dirigentes del Tope Race que en la próxima competencia realizan también una propuesta con pilotos invitados en la clase Tope Race Seniors como se desarrolló el pasado domingo con la clase mayor. MOSTRAR: Viene de mostrar lo suyo en la Clase Dos de Alma en Dolores donde el piloto local Agostino Giordano en la final alcanzó el puesto décimo tercero con la atencion en la motorización de Enrique Bustos y el chasis a cargo de Juan Sbarra. MOTIVADO: El popular Juan Manuel Acosta se muestra contento y motivado con la posibilidad de tener una vez más la actividad de los ciclomotores que como siempre sigue sumando carreras ganadas al estilo de "Pipi" que no deja dudas sus triunfos. TERMINO: Ludmila Rodriguez estuvo en la carrera de Alma en la Clase TC 1600 donde viene participando en el autódromo de Dolores y en la final terminó en el puesto décimo cuarto con la motorización de Vela y el chasis a cargo de "La Sorda". INGRESO: El piloto decidió ir a conocer y recorrer la nueva costanera de nuestra ciudad y parece que entusiasmado por lo que venía observando ingreso a la calle pero en contramano lo que le hicieron saber rápidamente. De no creer!!

