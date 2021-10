» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Rugby:

Ciudad ganó con bonus, pero no le alcanzó









Superó 45-19 como local a Tiro Federal de Baradero. Sin embargo, no llegó a los playoffs porque Los Pinos venció a Banco Hipotecario. Por la 11ª y última fecha del campeonato de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana superó ayer 45-19 como local a Tiro Federal de Baradero y cerró así una campaña muy positiva tras el larguísimo parate por la pandemia. Fueron ocho victorias, un empate y dos derrotas en once presentaciones. Un balance que no le alcanzó para clasificar a las semifinales porque recién ayer cosechó su primer punto bonus del torneo. Así culminó 5º con 35 unidades, tres menos que Los Pinos, que ganó la misma cantidad de juegos y perdió tres encuentros, pero que sumó seis puntos bonus a lo largo de las once fechas (tres ofensivos y tres defensivos). Por ello, la única esperanza del CCC era que el conjunto de La Lonja cayera en esta última fecha. Y eso no sucedió: Los Pinos superó 48-32 como local a Banco Hipotecario y así se aseguró el cuarto puesto. En Chiclana y Luis Costa, ante Tiro Federal de Baradero, el Tricolor recién logró trasladar al marcador las diferencias que había entre ambos equipos en los 25 minutos finales, gracias a los tries de Nicolás Fernández, Juan Francisco Calvi, Gabriel Pujol y Martín Lescano que provocaron que el resultado pasase de 21-19 al 45-19 final. La formación del equipo dirigido por Sebastián García y Alejandro Calvi en esta última fecha fue la siguiente: Santiago Sauton, Nicolás Fernández, Alan González; Matías Flammini, Leo Correa; Gabriel Pujol, Nicolás Zacarías, Carlos Díaz; Martín Lescano, Franco Damiano; Facundo Cerda, Enrique Peralta, Franco Velázquez, Luca Dearmas; y Juan Francisco Calvi. Luego ingresaron: Benjamín Morelli, Ariel Molina, Adrián Lugo, Alberto Nóbile, Francisco Cuevas y Carlos Oliveto, quien disputó su último partido y fue agasajado con el correspondiente pasillo al finalizar el encuentro. Los demás resultados de esta 11ª fecha fueron: San José 16-54 Los Molinos, Náutico Arsenal Zárate 16-38 Porteño, Ezeiza 22-36 Beromama y Municipalidad de Vicente López 19-47 Varela Jr Con estos resultados, las posiciones finalizaron de la siguiente manera: 1) Porteño, 48 puntos; 2) Varela Jr, 45 puntos; 3) Los Molinos, 44 puntos; 4) Los Pinos, 38 puntos; 5) Ciudad de Campana, 35 puntos; 6) Banco Hipotecario, 26 puntos; 7) Beromama, 21 puntos; 8) Municipalidad de Vicente López, 20 puntos; 9) Náutico Arsenal Zárate, 15 puntos; 10) San José, 12 puntos; 11) Tiro Federal de Baradero, 8 puntos; 12) Ezeiza, 1 punto. INTERMEDIA. Antes del encuentro de Primera División, la Intermedia del CCC se impuso 36-17 sobre Tiro Federal de Baradero con tries de Nazareno Alaguibe (2), Cristian Giles Delgui, Tomás Calvi, Alberto Nóbile y Coronel.

EL CCC TERMINÓ SU CAMPAÑA CON OCHO TRIUNFOS, UN EMPATE Y DOS DERROTAS.



