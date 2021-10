» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

24 de Octubre de 2021









SANTINO PANETTA FUE 20º En el circuito de Adria, Italia, el campanense Santino Panetta culminó en el 20º puesto la Final de la categoría X30 Mini del Mundial IAME. El piloto de nuestra ciudad partió de la 27ª posición y una vez en carrera logró avanzar hasta el 18º lugar. Sin embargo, allí se enredó en el pelotón y ya no pudo seguir escalando. Incluso, cayó dos puestos y terminó 20º. Igualmente, fue otra gran experiencia para Santino y también para su hermano Bautista (no pudo acceder a la Final de la categoría).



ABZC: JUEGA EL CBC Por la novena fecha de la Zona B del Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club (record de 6-1) recibirá mañana a Ingeniero Raver de Los Cardales (3-4) en un partido que se disputará desde las 21.00 horas. En caso de ganar, el Bote igualará en la cima de las posiciones a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz (7-1), que el viernes superó 93-50 a Independiente de Escobar (0-8). Por su parte, el Club Ciudad de Campana (3-5) perdió anoche 79-68 como visitante frente a Costa Brava de General Rodríguez (2-5) en un partido que se disputó en el gimnasio de Atlético Pilar (quedó libre y tiene récord de 5-2). PEQUE FINALISTA En las semifinales del ATP 250 de Amberes, Diego Schwartzman venció ayer 6-4 y 6-0 al estadounidense Jenson Brooksby y hoy jugará por el título frente al italiano Jannik Sinner, quien eliminó al sudafricano Lloyd Harris tras superarlo 6-2 y 6-2. BÁEZ QUIERE REPETIR Después de consagrarse en Santiago de Chile el domingo pasado, el argentino Sebastián Báez buscará hoy un nuevo título Challenger, pero esta vez en Buenos Aires: en el Racket Club de Palermo disputará la final frente al brasileño Thiago Monteiro. Para alcanzar la definición, Báez eliminó al peruano Juan Pablo Varillas (7-5 y 6-2) en Cuartos de Final y a su compatriota Juan Manuel Cerúndolo (6-1 y 6-2) en semifinales. Por su parte, Monteiro evitó una final cien por ciento argentina al derrotar ayer a Francisco Cerúndolo por 6-1, 2-6 y 6-3. BIEN POR FACU Denver Nuggets sumó su segunda victoria de la temporada 2021/22 de la NBA al vencer 102-96 a San Antonio Spurs. En este encuentro, el argentino Facundo Campazzo estuvo 19 minutos en cancha y aportó 8 puntos, 4 asistencias, 4 rebotes, un robo y una tapa. Por su parte, Leandro Bolmaro no vio acción en el segundo triunfo de Minnesota Timberwolves, que le ganó 96-89 a New Orleans Pelicans. F1: POLE DE VERSTAPPEN El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó ayer con la pole position del Gran Premio de Estados Unidos que se disputa en Austin, relegando al británico Lewis Hamilton (Mercedes) al segundo lugar. Con una diferencia de seis puntos entre ambos en el campeonato, los dos pilotos se perfilan nuevamente para ser los grandes protagonistas de la carrera que se desarrollará hoy desde las 16.00 (hora argentina).

