Atletismo:

Nutrida participación del Club Ciudad de Campana en Baradero









Casi 50 atletas Tricolores compitieron de un Torneo abierto de Atletismo y Mini Atletismo en el Polideportivo Municipal de la vecina ciudad. El pasado fin de semana se llevó a cabo el Torneo abierto de Atletismo y Mini Atletismo en el Polideportivo Municipal "Miguel Ángel Mori" en Baradero. Allí, el Club Ciudad de Campana presentó una nutrida delegación de 48 atletas, quienes fueron acompañados por los profesores Juan Marquine, Yamila Benítez y Facundo Suárez. El campeonato organizado por la Escuela Municipal de Atletismo de Baradero a través de la Secretaría de Cultura, Turismo, Educación y Deporte de dicha ciudad, contó con pruebas para las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Abierta. El balance de los resultados de los representantes del CCC entrega una brillante actuación del equipo Tricolor, que consiguió un total de 34 podios. Los resultados fueron: CATEGORÍA SUB 14 -150 metros llanos Varones: Manuel Vilela fue 2º, Tadeo Fabre 3º y Tomás Guerrero 4º. -150 metros llanos Mujeres: Delfina Antúnez fue 1°, Catalina López 2º, Valentina Quarin 3º y Alfonsina Galarza 4º. -600 metros llanos Varones: Felipe García Kauffman fue 1º, Manuel Vilela 2º, Matías Egger 3º y Tomás Guerrero 5º. -600 metros llanos Mujeres: Valentina Quarin fue 1°, Delfina Anúnez 2º y Pilar Olmos 3º. -Salto en Largo Varones: Manuel Vilela fue 1º, Matías Egger 3º y Tomás Guerrero 6º. -Salto en Largo Mujeres: Valentina Quarin fue 1º, Delfina Anúnez 2º, Sofía Peña 3º y Alfonsina Galarza 4º. -Lanzamiento de Bala Varones: Manuel Vilela fue 2º, Tadeo Fabre 3º y Tomás Guerrero 5º. -Lanzamiento de Bala Mujeres: Maya Cristaldo fue 1º, Juana Mamani 3º, Camila Nores 4º y Valentina Amartino 5º. CATEGORÍA SUB 16 -200 metros llanos Varones: Benjamín Albornoz fue 2º y Pablo Fajardo 3º. -200 metros llanos Mujeres: Martina Melizza fue 3º. -800 metros llanos Varones: Pablo Fajardo fue 2º -Salto en Largo Varones: Benjamín Albornoz fue 1º y Pablo Fajardo 3º. -Salto en Largo Mujeres: Martina Melizza fue 2º. CATEGORÍA ABIERTA -200 metros llanos Mujeres: Rocío Cesario 2º. -1000 metros llanos Varones: Alex Bevans 3º. -1000 metros llanos Mujeres: Yamila Benítez 1º y Rocío Cesario 3º. -Salto en Largo Mujeres: Rocío Cesario 3º. -Lanzamiento de Bala Varones: Facundo Suárez 1º. -Lanzamiento de Jabalina Varones: Facundo Suárez 3º. En cuanto a las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12, las mismas compitieron en pruebas combinadas que incluyeron 600 metros llanos, salto en largo y lanzamiento de pelota (softbol). Todos los participantes del CCC fueron premiados: Lucía Cosentino, Ludmila Cabañas, Galo Basilisco, Juan Medina, Fabricio Monzón, Juan Andrés Otero, Laureano Pérez, Tiago Rodríguez, Liv Longobardi, Augusto Hank, Segundo Medina, Facundo Rivas, Valentino Daria, Francisco Galarza, Fátima Blanco, Adriano Solís, Angelina Ejarque, Josúe García, Patricio Guajardo, Tadeo Mansilla, Bianca Rastelli y Mateo Ramos.



