Puerto Nuevo va por su primer triunfo visitante en El Historial

ENCUENTRO Nº 39. En 38 partidos, Puerto Nuevo ganó 4 veces y Liniers logró 23 victorias. Empataron en 11 ocasiones. El Portuario marcó 26 goles, mientras que Liniers convirtió 75. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 19 partidos, el equipo de nuestra ciudad ganó 4 (15 goles) y Liniers venció en 9 oportunidades (35 goles). Empataron 6 veces. COMO LOCAL LINIERS. En 19 encuentros: Liniers ganó 14 (40 goles) y Puerto Nuevo no obtuvo ninguna victoria (11 goles). Se registraron 5 empates. EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El sábado 19 de octubre de 2019, por la 7° fecha del Torneo Apertura 2019, empataron 0-0. PRIMERA RUEDA. El pasado sábado 10 de julio, por la 8° fecha del Torneo Apertura, Puerto Nuevo se impuso 1-0 con gol de Enzo Moreno. APOSTILLAS: En la primera rueda, Puerto Nuevo le puso fin a una racha de 24 partidos sin ganarle a Liniers, tras 13 derrotas y 11 empates (no se contabiliza el triunfo 2-0 de 2016 que fue resuelto por el Tribunal de Apelaciones de AFA luego del 0-0 que se había dado en la cancha). Ahora cuenta con 2 encuentros sin derrotas, con un triunfo y un empate. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ÚLTIMO EN VILLEGAS El sábado 19 de octubre de 2019, por la 7ª fecha del Torneo Apertura temporada 2019/20, Puerto Nuevo empató 0-0 ante Liniers en condición de visitante. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: LINIERS (0): Daniel Acosta; Rodrigo Di Motta, Julián Sprovieri, Federico Potarski, David Vidal; Ciro Campuzano (Walter Ricabana), Marcelo Araujo, Manuel Fariña (Bruno Galeano), Alan González; Tomás Duben (Daniel Costas) y Maximiliano Orellana. DT: Damián Troncoso. SUPLENTES: Marcos Fernández, Nahuel Pietrantonio, Lucas Miguens y Lucas Scire. PUERTO NUEVO (0): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Raúl Colombo, Lautaro Velasco, Lautaro Cuenos; Emanuel Russo (Enzo Moreno), Santiago Palacio, Kevin Redondo (Nicolás Colombano), Agustín Campana, Mariano Filiosi; y Brian Fassone (Orlando Sosa). DT: Martín Correa. SUPLENTES: Esteban Montesano, Uriel Huarte, Brian Inveraldi y Rodrigo Fleitas. CANCHA: Liniers. ÁRBITRO: Néstor Barrios.



