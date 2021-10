» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

24 de Octubre de 2021









DOBLETE DE ÁGUILA El campanense Germán Águila marcó dos goles en la victoria de Victoriano Arenas, que superó 3-1 como local a El Porvenir por la 16ª fecha del Torneo Clausura. Así, el delantero surgido de Villa Dálmine llegó a 10 tantos en la temporada. Hoy juega el líder Ituzaingó (30 puntos), como local ante L.N. Alem. Y también el escolta Berazategui (28), como visitante ante Dock Sud. Ayer, Laferrere (28) venció a Excursionistas y también quedó a dos unidades del líder.



GAGO: DEBUT EN FALSO En la presentación de Fernando Gago como DT de Racing Club, el conjunto de Avellaneda perdió 2-1 en su visita a Rosario Central. El campanense Leonardo Sigali fue titular en La Academia, cuyo gol lo marcó Enzo Copetti (fue el transitorio 1-1). Los goles del Canalla los anotaron el juvenil Gino Infantino y el experimentado Marco Ruben. Además, también ayer, Defensa y Justicia le ganó 2-1 como local a Platense, mientras Gimnasia y Central Córdoba igualaron 2-2 en La Plata. DOMINGO DE CLÁSICO En la continuidad de la 18ª fecha, hoy se disputará una nueva edición del clásico entre Huracán y San Lorenzo, que se medirán desde las 18.00 en Parque Patricios. El Globo llega en alza tras su goleada a Banfield, mientras el Ciclón se presentará con Diego Monarriz como DT interino tras la salida de Paolo Montero. La jornada de este domingo se cerrará con otro duelo muy atractivo: Vélez Sarsfield (5º con 28 puntos) será local ante Boca Juniors (3º con 30) desde las 20.15. Antes también juegan: Godoy Cruz vs Banfield y Colón vs Estudiantes de La Plata (ambos 15.45). EL LÍDER JUEGA MAÑANA La programación se cierra mañana con seis encuentros, destacándose la presentación del líder River Plate (39) frente a Argentinos Juniors en el Monumnetal desde las 19.00. Los demás cotejos serán: Sarmiento vs Newells (14.30), Aldosivi vs Arsenal (14.30), Lanús vs Talleres (16.45), Atlético Tucumán vs Patronato (16.45) e Independiente vs Unión (21.15). COLE Y FLANDRIA Los líderes del Torneo Clausura de la Primera B Metro no aflojan: Colegiales venció 2-0 a Cañuelas y llegó a 29 puntos, mientras Flandria goleó 4-0 como visitante a Flandria y alcanzó las 28 unidades. En tercer lugar quedó Acassuso (24), que derrotó 1-0 a Los Andes. DERROTA ANTE MÉXICO En su primer amistoso de la fecha FIFA, la Selección Argentina femenina perdió ayer 6-1 ante México en un partido disputado en el estadio Tepa Gómez, en Jalisco. El combinado nacional, dirigido por Germán Portanova, comenzó ganando con gol de Florencia Bonsegundo, pero se fue al entretiempo 2-1 en desventaja y, en el complemento, recibieron otros cuatro goles. El próximo compromiso será el martes ante Chivas de Guadalajara.

P U B L I C I D A D