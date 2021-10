» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol internacional

24 de Octubre de 2021









DERBY ATÍPICO EN ESPAÑA Desde las 11.15 (hora argentina), Barcelona (8º con 15 puntos) y Real Madrid (3º con 17) se enfrentarán hoy por la 10ª fecha de La Liga de España en una nueva edición del derby español; la primera luego de la salida de Lionel Messi del club catalán. Además, hoy también juegan: Sevilla (4º con 17) vs Levante, Betis vs Rayo Vallecano y Atlético Madrid (5º con 17) vs el líder Real Sociedad (1º con 20). Ayer se enfrentaron: Valencia 2-2 Mallorca, Cádiz 0-2 Alavés, Elche 2-2 Espanyol (Lucas Boye y Darío Benedetto marcaron para Elche) y Athletic Bilbao 2-1 Villarreal.



MESSI VS SAMPAOLI Por la 11ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Olympique de Marsella, equipo dirigido por Jorge Sampaoli (exDT de la Selección Argentina), recibirá a Paris Saint Germain, único líder del certamen con nueve victorias en diez presentaciones. En el PSG, que conduce Mauricio Pochettino, será titular Lionel Messi, quien todavía no ha marcado goles en el campeonato francés (sí anotó tres en Champions League). EMPATE AGÓNICO Leeds United, equipo que dirige Marcelo Bielsa, igualó ayer 1-1 con Wolverhampton gracias a un tanto convertido por el español Rodrigo Moreno en el cuarto minuto de adición. Así, sigue sin poder despegarse de la zona de descenso. Además, Chelsea goleó 7-0 a Norwich y sigue como único líder con 22 unidades, mientras Manchester City quedó como escolta con 20 tras vencer 4-1 a Brighton (gol de Alexis MacAllister). Hoy se destaca el duelo Manchester United (14) vs Liverpool (18) desde las 12.30 (ESPN). MILAN Y NAPOLI El arranque de temporada de la Serie A de Italia muestra dos campañas sobresalientes. Ayer, Milan superó 4-2 a Bologna como visitante y consiguió su octava victoria en nueve presentaciones. Así, con 25 puntos quedó al frente de la tabla de posiciones. Sin embargo, hoy puede bajar nuevamente al segundo escalón si Napoli vence a Roma como visitante y consigue su novena victoria consecutiva en el inicio de este campeonato. Además, la jornada de hoy también presenta el atractivo choque entre Inter y Juventus.

