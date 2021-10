Dos errores de Balbuena lo dejaron 0-2 en la primera parte. Pero en el complemento alcanzó rápidamente la igualdad con goles de Samaniego y Ritacco. Después, Redondo vio la roja y debió completar el juego con uno menos. Como visitante, ante el líder del Torneo Clausura y en una cancha en la que nunca ganó en su historia, Puerto Nuevo logró dejar atrás su racha de cuatro derrotas consecutivas en el certamen. Es cierto: no pudo reencontrarse con la victoria, pero el 2-2 frente a Liniers debe dejarlo conforme, sobre todo por la reacción del segundo tiempo, después de una primera parte en la que tuvo un flojo rendimiento y quedó dos goles abajo por sendos errores de su arquero Javier Balbuena. Encima, en los últimos 25 minutos de partido jugó con un hombre menos por la expulsión de Kevin Redondo e, igualmente, supo defenderse y hasta tuvo avances de peligro que podrían haber derivado en el triunfo (el árbitro Diego Torres marcó fuera del área una clara infracción contra Kevin Casco que debió haber sido sancionada como penal). En la tarde del domingo, en el estadio Juan Antonio Arias, por la octava fecha del Torneo Clausura, el Portuario salió a la cancha con un solo cambio en su formación titular: Enrique Grieger reemplazó al lesionado Mario Godoy (esguince de rodilla) y conformó la zaga central junto a Sandro Areco. Justamente, el rendimiento del bloque defensivo era la mayor preocupación de Gastón Dearmas en esta racha negativa (en las cuatro derrotas anteriores a esta presentación, al Auriazul le marcaron 10 goles, tres más que los que recibió en todo el Apertura). Y en el primer tiempo jugado en Villegas se entendió claramente esa preocupación del DT: los errores propios fueron muy marcados. En el inicio del encuentro, dos córners cerrados generaron mucho revuelo en el área chica de Balbuena. Y a los 10 minutos, en una pelota parada frontal que no llevaba peligro alguno, el arquero falló al querer controlar y ese error posibilitó la apertura del marcador (Kirzner aprovechó el rebote, metió el balón al medio y Formichelli lo empujó casi sobre la línea). Los problemas continuarían en los minutos siguientes. A los 12, Samaniego pifió al querer despejar otro tiro libre y Balbuena debió esforzarse contra su palo izquierdo para evitar el segundo tanto. Y antes de los 25, Liniers dispuso de otras dos chances: primero se lo perdió Ortiz entrando por el segundo palo y, poco después, Salaberry falló en la definición tras un resbalón de Casco que lo dejó solo. Mientras tanto, el equipo de nuestra ciudad tenía muchas dificultades para plantarse en terreno ajeno: no lo lograba ni desde la presión ni desde la tenencia del balón (abusaba del bochazo largo, especialmente Redondo, apresurado por buscar las espaldas de la última línea rival). De hecho, solo llegó dos veces al área rival en toda la primera parte: a los 23, luego de una buena jugada por izquierda de "Noni" Ramón que terminó con Díaz Peyrous controlando abajo un centro muy venenoso; y a los 39, con un cabezazo de Samaniego al que le faltó fuerza para inquietar al guardameta Celeste. Encima, seguidamente a ese testazo del Toni llegó el segundo gol de Liniers en una acción en la que Balbuena volvió a ser cómplice. Gridel pateó un largo tiro libre desde casi el lateral y al arquero se le escurrió el balón cuando quiso embolsarlo luego de un pique que le terminó jugando una mala pasada. El golpe parecía demasiado grande para Puerto Nuevo. Sin embargo, en el inicio del segundo tiempo apareció la reacción que tanto se estaba esperando. Antes, Dearmas retocó el esquema táctico: Martínez y Moreno ingresaron por Meza y Lojda y el sistema mutó a un 4-4-2, con Ritacco jugando cerca de Samaniego, con Martínez y Moreno haciendo las bandas y con Ramón cerrado junto a Redondo. Igualmente, más allá de lo táctico, el Portuario mostró otra decisión, otra actitud, en relación a la primera parte. Y con un Moreno muy activo empezó a volcar la cancha hacia la izquierda y hacia el área de Liniers. De hecho, a los 5 minutos, "el Rayo" sirvió el centro que Samaniego transformó en el descuento (liquidó de cachetada después que Díaz Peyrous aguantara el cabezazo en primera instancia). Y a los 12 minutos, en la misma jugada que Grieger casi pierde el balón en el borde del área en una salida imprecisa, Redondo terminó haciéndose de la pelota y sacando desde el círculo central la asistencia que tanto buscó en la primera parte a la espalda de los centrales locales. Por allí apareció Ritacco, quien sentenció a Díaz Peyrous con un remate fuerte y bajo para establecer el 2-2. El envión Auriazul y el desconcierto de Liniers torcían rápidamente la historia y el campanense se perfilaba mucho mejor para el desenlace del encuentro. Sin embargo, a los 20 minutos, Redondo forcejeó con Ortiz cuando ambos fueron a buscar una pelota para un saque lateral y el árbitro Diego Torres no dudó en expulsar al capitán luego de la caída de Ortiz. La roja sacó de sus casillas al volante central, que debió ser frenando por Ramón y Ritacco, quienes lograron llevarlo hacia los vestuarios (una sanción de más de tres fechas podría dejar a Kevin sin la final por el ascenso). A pesar de quedar con un hombre menos, Puerto Nuevo siguió luciendo mejor parado que Liniers. Incluso, a los 25, otra polémica decisión del árbitro lo privó de un penal cuando Casco ganó por izquierda y fue derribado sobre el vértice del área, pero del lado de adentro. Sin embargo, la decisión de Torres fue rápidamente marcar tiro libre. La Topadora recién reaccionó pasada la media hora del complemento: primero con un tiro libre que Balbuena manoteó al córner y luego con una chance clara en la que Méndez remató desviado. Y luego de esas dos acciones, el equipo de nuestra ciudad sí pareció bajar la persiana y defendió los últimos embates del local, que, por cómo se dio el partido, sintió que perdió dos puntos en su lucha por el título del Clausura justo antes de enfrentar a Sportivo Barracas, con el que ahora comparte la cima. En cambio, para el Portuario fue un soplo de aire fresco: por la reacción del segundo tiempo y, sobre todo, por haber dejado atrás esa seguidilla de derrotas. Ahora, el desafío será volver al triunfo. Y con esa idea recibirá en la próxima fecha a Argentino de Rosario.

ENZO RITACCO CELEBRA LA CONQUISTA QUE SIGNIFICÓ EL EMPATE 2-2 (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



SÍNTESIS DEL PARTIDO LINIERS (2): Ignacio Díaz Peyrous; Rodrigo Dimotta, Thiago Monzón, Santiago Formichelli, Víctor López; Ignacio Salaberry, Santiago Palacio, Mateo Gridel, Exequiel Ortiz; Juan Kirzner y Franco Méndez. DT: César Monaesterio. SUPLENTES: Gonzalo Boragno, Bruno Spitale, Pablo Vielma, Juan Pablo Godoy, Francisco Mariño, Ian Lynch y Javier Cermesoni. PUERTO NUEVO (2): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Enrique Grieger, Sandro Areco, Kevin Casco; Enzo Ritacco, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Selem Lojda, Antonio Samaniego y Alexander Meza. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Luis Rodríguez, Marcos Quiroga, Eliseo Aguirre, Rodrigo Martínez, Enzo Moreno y Gastón Pérez. GOLES: PT 9m Santiago Formichelli (L) y 40m Mateo Gridel (L). ST 6m Antonio Samaniego (PN) y 12m Enzo Ritacco (PN). CAMBIOS: ST Moreno x Meza (PN) y Martínez x Lojda (PN); 15m Mariño x Sallaberry (L), 27m Quiroga x Ritacco (PN), 29m Cermesoni x Kirzner (L) y Godoy x Gridel (L), 36m Lynch x Méndez (L) y Vielma x Palacio (L). AMONESTADOS: Sallaberry, Ortiz y Mariño (L); Areco y Martínez (PN). EXPULSADO: ST 20m Kevin Redondo (PN). CANCHA: Liniers. ÁRBITRO: Diego Torres.

LA FORMACIÓN QUE PRESENTÓ EL PORTUARIO EN GENERAL VILLEGAS (FOTOS: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).

ENRIQUE GRIEGER REEMPLAZÓ AL LESIONADO MARIO GODOY (FOTOS: CARLA BRIGNOLO / CAPN).

EL FESTEJO DE RITACCO TRAS EL 2-2 (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN). CAMBACERES NO LO APROVECHÓ El empate de Liniers ante Puerto Nuevo le abrió la puerta a Defensores de Cambaceres para subirse a lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Sin embargo, el Rojo de Ensenada también desperdició una ventaja de dos goles, terminó empatando 2-2 como local ante Atlético Lugano y quedó finalmente un punto por debajo de Sportivo Barracas y el propio Liniers. El Arrabalero, gran ganador de esta fecha, había abierto la programación de esta octava fecha el sábado, cuando superó 3-2 como visitante a Yupanqui. Luego, el domingo, Liniers y Puerto Nuevo igualaron 2-2. Y ayer lunes jugaron: Defensores de Cambaceres 2-2 Atlético Lugano, Argentino de Rosario 2-1 Deportivo Paraguayo, Centro Español 0-2 Juventud Unida y Central Ballester 0-0 Deportivo Muñiz. En la novena y antepenúltima fecha se medirán: Puerto Nuevo vs Argentino de Rosario, Sportivo Barracas vs Liniers, Deportivo Muñiz vs Defensores de Cambaceres, Juventud Unida vs Central Ballester, Deportivo Paraguayo vs Centro Español y Atlético Lugano vs Yupanqui.