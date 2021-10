» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 26/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Liga Campanense:

Hoy se sortea el torneo que marcará el regreso de la competencia oficial









El evento será a las 20 horas en el Teatro Pedro Barbero. En Primera habrá 22 equipos que se dividirán en cinco zonas. Además, se realizarán el Torneo Femenino y campeonatos de Tercera, Cuarta y Quinta División. Después del larguísimo parate por la pandemia de coronavirus, la Liga Campanense de Fútbol está ultimando detalles para volver a la competencia oficial. Y este martes se realizará el sorteo de los cinco campeonatos que se disputarán a partir del próximo sábado 30 de octubre. Será desde las 20 horas en el Teatro Pedro Barbero, donde además de las autoridades de la Liga y representantes de los diferentes clubes también habrá referentes de la Municipalidad de Campana y de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De). El plato principal de la noche será el sorteo del "Torneo 90 años" de Primera División, el cual contará con la participación de 22 equipos: Atlético Las Campanas (actual bicampeón), Defensores de La Esperanza, C. A. La Josefa, Mega Juniors, Otamendi FC, Lechuga FC, Albizola FC, Real San Jacinto, Deportivo San Cayetano, Desamparados, Leones Azules, Atlético Las Praderas, Barrio Lubo, C. A. Villanueva, Deportivo San Felipe, Las Palmas, El Junior, Norte FC y los ingresantes San Luciano, Santa Lucía, Urquiza y Del Pino. En la primera fase se dividirán en cinco zonas: tres de cuatro equipos y dos de cinco. A Octavos de Final avanzarán los mejores tres de cada grupo y también el mejor cuarto después de una ronda de juego. Y esa instancia de Octavos de Final (que se jugará a un solo partido) será decisiva: los ganadores no solo avanzarán a Cuartos de Final, sino que se asegurarán jugar en 2022 en la Primera A. En cambio, los perdedores jugarán entre ellos: cuatro quedarán en la Primera A, mientras que los otros cuatro integrarán la Primera B en 2022 junto a aquellos que no superen la fase de grupos. El certamen comenzará el próximo sábado 30 de octubre y será relámpago: la idea es que a finales de diciembre ya esté definido el campeón, que se ganará un lugar en la próxima Copa Federación Norte. Además, esta noche también se sortearán los campeonatos de Tercera División (tendrá 26 participantes), Cuarta División (14), Quinta División (13) y el Torneo Femenino, que contará con 18 equipos y llevará el nombre de "Keila Moreira", exjugadora de Otamendi FC, víctima de femicidio el año pasado. "Estamos muy entusiasmados con el regreso de la competencia. Tenemos récords de equipos participantes y de fichajes: hemos inscripto a más de 2.100 jugadores y jugadoras en estas últimas semanas", comentó Danny De León, Presidente de la Liga Campanense. "Para ello, hemos realizado un gran operativo barrio por barrio. Y eso nos permite contar con fichajes digitales por primera vez en la historia de la Liga y, a su vez, facilitar la inscripción en el COMET (NdR: Sistema Experto de Gestión de Competiciones que es un software autorizado por FIFA)", agregó el titular de la institución. 1

EL “TORNEO 90 AÑOS" COMENZARÁ EL PRÓXIMO SÁBADO.



#Adelanto 27/10/2021 · 08:45 Hs.

Miércoles 27 de Octubre de 2021:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13222 - Edición 24 Páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicad... P U B L I C I D A D