Vizzotti participó del encuentro latinoamericano "No más polio, derecho de todas y todos"

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, participó el viernes pasado del encuentro latinoamericano denominado "No más polio, derecho de todas y todos", una reunión virtual que tuvo como objetivo el intercambio de experiencias, visiones y desafíos para lograr la erradicación definitiva de toda forma de transmisión de la poliomielitis en la región. "Se trata de un momento muy particular, porque la pandemia ha puesto a las vacunas de vuelta en el centro de la escena y ha demostrado la importancia que tienen para salvar vidas", aseguró Vizzotti, a la vez que agregó que en el caso de la poliomielitis las vacunas han sido una herramienta fundamental y un aliado estratégico para "estar a un pasito" de erradicar esta enfermedad. En ese sentido, la ministra señaló que Latinoamérica ha sido pionera en esa materia y siempre fue un ejemplo de vacunación en el mundo. "Nuestra región fue la primera en eliminar la poliomielitis. Argentina tuvo su último caso en 1984 en Salta, hace 37 años", recordó. Sin embargo, insistió en seguir redoblando los esfuerzos para seguir avanzando y que todos los niños y niñas accedan a las vacunas. "El desafío que tenemos por delante es mantener las coberturas de vacunación contra la poliomielitis en cada uno de los rincones de nuestro territorio, que ya era una tarea difícil antes de la pandemia por la baja percepción de riesgo a esta enfermedad", consideró, e informó que en nuestra región solamente 13 países poseen coberturas de más del 95%. Por otro lado, la ministra resaltó la importancia de sostener la vigilancia epidemiológica y trabajar para que cada vez más países tengan acceso a las vacunas polio-inactivadas. Organizada por la Red de Niñas, Niños y Adolescentes Defensores del Derecho a la Salud en Latinoamérica y el Caribe, y por la Iniciativa Regional Voces Ciudadanas, el encuentro contó con la participación de especialistas de la región que coincidieron en la importancia de que los distintos Estados y autoridades garanticen las acciones y políticas, con una mirada desde los derechos humanos, para el control y erradicación de esta enfermedad. "Espero en verdad que este espacio nos sirva para poder concientizarnos mucho más sobre la enfermedad de la polio que tantas vidas ha afectado en todo el mundo", comentó, por su parte, la joven Esther Cabrera de la Red de Niñas, Niños y Adolescentes Defensores del Derecho a la Salud en Latinoamérica y el Caribe, en el marco del Día Mundial contra la Poliomielitis, que se celebra todos los 24 de octubre. A su vez, la presidenta de Iniciativa Regional Voces Ciudadanas, Pilar Collantes, hizo un llamado a los distintos países de la región para que promuevan el acceso a diagnósticos oportunos y brindar los mayores esfuerzos para que "los niños y niñas con polio salvaje, poliovirus derivado, o polio postvacunal, puedan alcanzar su mayor desarrollo". Durante el encuentro, sobrevivientes de la poliomielitis compartieron su experiencia personal, como el caso de Luis Fermín Tenorio Cortez, la última víctima de poliovirus salvaje en Perú y todo el continente americano; o María Elena Jiménez, una ciudadana argentina que sufrió la enfermedad de pequeña, quien alertó sobre el síndrome de postpoliomielitis, que puede retrotraer las capacidades recuperadas y provocar fatiga muscular, insomnio, o depresión. Por último, los organizadores leyeron el pronunciamiento "No más Polio, Derecho de Todas y Todos", en el que un grupo de niños, niñas y adolescentes hicieron un llamado conjunto a todos los actores sociales, políticos y a las autoridades para que se involucren en la eliminación definitiva de toda forma de la poliomielitis. También participaron de la reunión la directora adjunta de Child Rights Connect, Ilaria Paolazzi, de Italia; el representante del Comité por los Derechos del Niño-ONU, Luis Pedernera, de Uruguay; la investigadora especialista en poliomielitis, Luiza Helena Falleiros, de Brasil; el presidente de la Sociedad Dominicana de vacunología y secretario de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, José Brea del Castillo, de República Dominicana, la ex ministra de Salud de Costa Rica, María Luisa Ávila; y la comisionada y relatora de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Esmeralda Arosemena, de Panamá. Fuente: https://www.argentina.gob.ar/



