Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. TELÉFONO PARA ABSA "Castelli y Dellepiane. Hay pérdida de agua hace días que ABSA no repara" escribe Fernando.



ÁRBOL PELIGROSO "Vitramu 1, calle Siri entre Viale y Quiroga. El 21 de diciembre de 2020 solicité a la Municipalidad de Campana la extracción de un árbol en espacio público; este, de extremada altura y exuberante fronda, ya ha cortado cables de Edén y telefonía. Se suma a eso que sus robustas raíces han levantado la vereda y esta quedó con grandes desniveles que potencialmente serían causa de caídas. He aclarado en la petición que la base de este gran árbol ni está en buenas condiciones, lo que agrava el cuadro general. Pasaron diez meses de la primera solicitud y todavía no se han tomado acciones de lo que considero un serio riesgo en la vía pública" muestra Carlos.



RECLAMAN UNA LIMPIEZA "Busso y Barca. Es un monte donde tiran toda clase basura. ¿Alguien podrá limpiarlo? muestra Ramón.

#QuejaVecinal pérdida de agua en la Vereda con abundante verdín desde hace mucho tiempo. Balcarce 432. Los vecinos ya realizaron el reclamo. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/q2ZHSccZy3 — Daniel Trila (@dantrila) October 24, 2021