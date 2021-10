"Es vergonzoso que gasten tanto tiempo y recursos del estado en la campaña, cuando deberían emplearlo para mejorar la calidad de vida de los campanenses", aseguró Octavio "Chiche" Lagar, candidato por Vamos con Vos, y ejemplificó: "En Las Praderas no tienen agua potable para tomar desde hace años". En el barrio Las Praderas, la problemática de no tener agua potable es una historia que se repite. Los habitantes de la vecindad informan que esta situación viene ocurriendo desde hace muchos años, y sostienen que el agua "es tan turbia que no sirve para cocinar, bañarse ni beber; está contaminada hace añares", comenta Octavio "Chiche" Lagar. Al respecto, el candidato a concejal por Vamos con Vos, quien se acercó al barrio por solicitud de los vecinos, señaló: "La realidad es escandalosa y el municipio no está haciendo nada para corregir esta condición. Los invitaría al Intendente y al concejal Amaya a que se acerquen al barrio Las Praderas y tomen un vaso de agua. En vez de preocuparse por pegarnos a nosotros, los concejales de Juntos por el Cambio deberían buscar soluciones desde su banca para los problemas de la ciudadanía, que debido a la inacción del gobierno local nos toman a nosotros como portavoces". Además, el aspirante al Concejo -que encabeza la lista junto a Noemí ´Katty´ Altimari-, postuló: "Se nota que les molesta la voz de los vecinos, que nos llaman a nosotros porque se sienten mejor representados. Hemos hecho claras nuestras propuestas desde el primer día de la campaña en las PASO, y estas siguen siendo las mismas: Salud, seguridad, trabajo y educación". Y al respecto de estas proposiciones, agregó: "La inseguridad es un aspecto clave que no están teniendo en cuenta los gobernantes locales, y esto lo confirmó el mismo Diego Santilli cuando visitó la ciudad y repitió lo que venimos remarcando nosotros hace tiempo: terminar con la inseguridad es una decisión política". Por último, el postulante destacó que "los vecinos se cansaron de llamar al municipio sin tener respuesta ni del intendente o alguno de sus concejales. Nosotros, por otro lado, nos hacemos presentes en los barrios todos los días porque seguimos trabajando para lograr que los ciudadanos vivan con tranquilidad", finalizó.