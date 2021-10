El Sindicato de Maestranza se manifestó frente a Anses

Interrumpió el tránsito sobre avenida Mitre para reclamar por la suspensión de una afiliada. Apuntaron contra la empresa contratistas y señalaron a la entidad de seguridad social como "responsable solidaria". La avenida Mitre vio interrumpido su flujo vehicular durante parte de este lunes debido a una protesta del Sindicato del Personal de Maestranza frente a las oficinas de la UDAI-Anses. La protesta obedeció a la supuesta suspensión de una afiliada por 20 días sin que, en visión del gremio, haya motivos legales que la fundamenten. "Venimos por el tema de que tenemos una compañera que acá la están tratando mal por parte de la supervisión que viene de Capital y por parte también de la encargada local", manifestó Ramón Zelaya, integrante de la Comisión Directiva del Sindicato de Maestranza. Zelaya precisó que el maltrato "Es verbal" y también dijo que tiene a la empleada "de acá para allá", solicitando que "se revea" esta situación. "Ya hablamos con la Anses; supuestamente iban a hablar con la empresa, pero todavía no le han dicho nada. Hablamos ayer con la empresa que presta servicio acá, que es de La Plata, pero nos dijo que no va a hacer nada", comentó el gremialista. De acuerdo a su testimonio, la empleada recibió una carta documento que le informaba una suspensión de 20 días. Allí se indicaba que "le había contestado a la supervisora", aunque para Zelaya "la carta documento no va porque son todas mentiras". "No nos vamos a ir hasta no tener solución de Anses y de la empresa", prometía el sindicalista, quien hizo a la entidad de seguridad social "responsable solidaria" de la situación. "Anses nos dijo que está contenta con ella porque no tienen problema" amplió el gremialista, aunque hasta el mediodía de ayer no había novedades sobre el futuro laboral de la trabajadora.