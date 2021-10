» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 26/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Chucky, la serie del muñeco asesino más famoso de todos los tiempos









Chucky, aquel muñeco pelirrojo hizo su primera aparición en el cine en el año 1988. Esta primera película se llamó en Argentina Chucky, el muñeco maldito (su nombre original fue Child’s play) y apenas dos años más tarde llegó Chucky 2. En 1991 llegaría la tercera parte que le dejaría el legado a La Novia de Chucky ya en el año 1998 que se convirtió en la película más taquillera de la franquicia hasta ese momento. En 2004 se estrenó El hijo de Chucky (Seed of Chucky), la primera película de la saga en la que Mancini se puso detrás de la cámara para dirigir. Para este film, el productor quería que el gran Quentin Tarantino se dispusiera a dirigirla, pero no lograron llegar a un acuerdo y el proyecto no prosperó. Luego, en 2013, La maldición de Chucky (Curse of Chucky). La última que vimos fue El culto de Chucky (Cult of Chucky) en el 2017. Pero este "adorable" muñeco tenía una deuda con la televisión. Es por eso que los productores decidieron que ya era momento que Chucky desembarcara en la pantalla chica. Y resulta atractivo para los adultos que formaron parte del universo Chucky allá por finales de los 80 y principios de los 90 y también para las nuevas generaciones que sólo conocen de oído lo que hacía este muñeco del demonio. Chucky, la serie Es uno de los muñecos más icónicos del cine. Chucky formó parte de aquellas sagas de terror clásicas de los años 80 y 90 y se convirtió en uno de los villanos que más pesadillas nos generaron. Este jueves 27 de octubre llega con un episodio doble (y luego un capítulo semanal todos los miércoles) una nueva trama para incorporar a Chucky, que parece un lindo muñeco, pero nada más alejado de la realidad. La franquicia desarrollada, escrita y producida por Don Mancini fue escrita durante sus años de estudio en la universidad UCLA. Por supuesto el borrador original era diferente de lo que llegó a la pantalla, incluso se iba a llamar de otra manera: Blood Buddy. Pero todo esto es historia. Ahora regresa a la televisión con ocho episodios de una hora de duración. Esta nueva entrega se lleva a cabo en una tranquila ciudad estadounidense, donde el adolescente Jake Wheeler (Zackary Arthur) descubre al muñeco en una venta de garaje y decide comprarlo. Cuando Chucky se instala en su nuevo hogar, el joven se da cuenta que el muñeco habla y ¡no tiene pilas! Eso todos sabemos será lo más leve que hará Chucky ya que en seguida se convertirá en la pesadilla de todos. Su llegada será el comienzo del fin para este chico que tenía una vida tranquila como cualquier otro de su edad. La vida en esta apacible localidad cambiará rotundamente con la llegada de Chucky (con la voz de Brad Dourif) que de a poco se convertirá en un infierno del que nadie está a salvo. Chucky desata el caos total y los familiares que forman parte de su pasado lo amenazan con contar sus oscuros orígenes como niño humano antes de convertirse en este temible muñeco asesino, sin ningún tipo de piedad. Fuente: https://www.infobae.com/

